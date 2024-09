„GZSZ“: Ulrike Frank verkündet Liebes-Hammer – „Wir sind bereit!“

Jubel bei den „GZSZ„-Fans! Ulrike Frank, bekannt als die toughe Katrin Flemming aus der Dauerbrennerserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, feiert nun ein ganz besonderes Liebesjubiläum.

Während ihre Serienfigur in der Liebe schon so manche Achterbahnfahrt erlebt hat, zeigt sich die Schauspielerin im echten Leben von einer ganz anderen Seite: Ulrike und ihr Mann Marc Schubring feiern sage und schreibe 25 Jahre Eheglück. Silberhochzeit – und das in einer Branche, die oft eher für flüchtige Romanzen bekannt ist!

„GZSZ“-Star gewährt intime Einblicke

„Die Zeit ist einerseits wie im Flug vergangen, andererseits ist so viel passiert“, schwärmt die hübsche Brünette im Interview mit RTL und bringt damit die Balance zwischen Alltagsroutine und aufregenden Abenteuern auf den Punkt. Ein Vierteljahrhundert voller Liebe, Lachen und gemeinsamem Wachsen – da möchte man fast fragen, was das Geheimnis dieser Traumehe ist.

+++ GZSZ-Star präsentiert seine Tochter – doch ein Detail fällt sofort auf +++

Ulrike verrät: „Wir entdecken uns immer wieder neu, überraschen uns und halten uns bei Geschenken oder Aufmerksamkeiten nicht an Geburtstage oder Hochzeitstage.“ Besonders an den Hochzeitstagen gönnen sich Ulrike und Marc ein ganz besonderes Ritual. „Meistens fahren wir ein paar Tage nach Schottland. Dann machen wir immer ein besonderes Foto, nur von unseren beiden Schatten, das wir dann zum freiwilligen Mitfreuen in die Welt hinausschicken.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch für die nächsten Jahre hat die „GZSZ“-Schauspielerin ganz klare Pläne: Mit Marc möchte sie „alt und klapprig“ werden.

Ulrike abschließend: „Marc ist das Beste, was mir passieren konnte. Mit ihm möchte ich alt und klapprig werden und bin total gespannt, was das Leben uns noch zu bieten hat. Wir sind bereit!“