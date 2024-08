EA Sports FC 25: Ende einer Ära! Doch sogleich folgt der nächste Paukenschlag

Seit Jahren ist es der führende Fußballsimulator der Welt. EA Sports FC – ehemals FIFA – gehört für viele Fußballfans nun mal dazu. Mit Blick auf den neuen Teil der Videospielreihe, EA Sports FC 25, müssen sich die Spieler jedoch auf eine große Neuerung einstellen.

Über viele Jahre hinweg waren Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss das Kommentatoren-Duo für alle deutschsprachigen Spieler. Doch das legendäre Duo wird bei EA Sports FC 25 nicht mehr mit von der Partie sein. Stattdessen rücken zwei neue Kommentatoren nach.

EA Sports FC 25: Neues Kommentatoren-Duo verkündet

Darauf haben die deutschen Fans der Fußballsimulation seit Monaten gewartet. Nach dem Abschied von Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss stehen nun die Kommentatoren für den kommenden Teil der Reihe fest. Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte werden den Job von Buschmann und Fuss in dem Spiel übernehmen.

Für Schmidt-Sommerfeld geht mit der EA-Sports-Kooperation ein Traum in Erfüllung. „Kommentator in ,FC 25′ zu sein fühlt sich immer noch ein bisschen surreal an“, sagt der 34-Jährige. „Ich spiele die Serie, seit ich sehr klein war und jetzt ist es so etwas wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. So richtig begreifen werde ich es wohl erst, wenn ich mich selbst zum ersten Mal im Spiel höre“, ergänzte er.

++ DAZN lässt kurz vor Bundesliga-Start die Bombe platzen – jetzt ist es offiziell ++

Auch Platte freut sich über die Zusammenarbeit: „Es macht so viel Spaß.“ Für ihn sei es ein echter Ritterschlag, dass man ihnen das Vertrauen geschenkt habe, bei einem so großen Spiel mitzuwirken. „Wir hoffen, dass die Fans von ,FC 25′ genauso viel Spaß an unseren Kommentaren haben, wie wir an unserer Arbeit im Tonstudio“, so der Sport-Experte.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sedlaczek wird Sideline-Reporterin

Begleitet werden sie von Esther Sedlaczek, die wie in den vergangenen Jahren als Studio-Reporterin integriert sein wird und im Feature „News From Elsewhere“ über parallel laufende Partien berichten wird. Damit steht das deutsche Trio für EA Sports FC 25.

Weitere News:

Das Spiel wird am 27. September heraus kommen. Dann wird man sehen, wie das neue Duo aus Schmidt-Sommerfeld und Platte bei den Spielern ankommen wird. Nicht mehr die Stimmen von Buschmann und Fuss zu hören, wird für viele Fans zunächst eine große Umstellung sein.