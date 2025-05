Sky macht Bundesliga-Hammer offiziell! Das gab es noch nie

Für alle Bundesliga-Fans wird sich in der kommenden Saison einiges ändern: Die beliebte Konferenz wandert von Sky zu DAZN, während Sky hingegen das Freitagsspiel, alle Einzelspiele am Samstag und das Topspiel am Samstagabend übertragen wird. Das ist das Ergebnis der Rechtevergabe, die nach vielen Streitigkeiten am Anfang des Jahres über die Bühne gegangen war.

Für Sky war es durchaus ein herber Schlag, die Konferenz zu verlieren. Seit über 20 Jahren gehörte der Klassiker zum Portfolio ihrer Bundesliga-Übertragung. Neben dem Topspiel am Samstag soll jetzt vor allem das Freitagsspiel ein großer Erfolg werden. Dafür hat Sky sich etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Sky: Vater-Sohn-Duo kommentiert Bundesliga-Freitag

Vor einigen Wochen hat der Pay-TV-Riese bereits bekannt gegeben, dass mit Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld zwei Top-Kommentatoren das Freitagsspiel gemeinsam als Duo begleiten werden. Doch damit nicht genug: Denn jetzt hat Sky ein weiteres Kommentatoren-Duo verkündet. Es sorgt für eine Premiere!

Hansi Küpper und sein Sohn Cornelius bilden das zweite Kommentatoren-Gespann, das künftig den Flutlicht-Freitag bei Sky Sport begleiten wird, gab das Unternehmen mit Sitz in Unterföhring bekannt. Ein Vater-Sohn Gespann für die Bundesliga – das hat es so noch nicht gegeben!

++ Sky-Attacke auf DAZN – und revanchiert sich für verlorene Bundesliga-Konferenz ++

„Als Vater-Sohn-Tandem sind die Küppers neben ‚Schmiso‘ und ‚Buschi‘ die perfekte Besetzung für unseren generationenübergreifenden Doppel-Kommentar am neuen Flutlicht-Freitag. Die Kombination aus atmosphärischem Sport und bester Unterhaltung zur Prime Time wollen wir auch über den perfekten Mix aus Erfahrung und junger Sprache am Mikrofon transportieren“, erklärte Sky-Sport-Chefredakteur Alexander Rösner.

Cornelius Küpper überwältigt: „Nie daran gedacht“

Dass nicht nur Sky dieser Zusammenarbeit und diesem Projekt mit voller Vorfreunden entgegenfiebert, machen Cornelius und Hansi Küpper deutlich. „Früher haben mein Bruder und ich in Papas Tonkabine seine Zusammenfassungen spielerisch nachkommentiert. Ich hab nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, dass ich mal mit ihm zusammen ein Bundesliga-Spiel kommentieren werde“, so Küpper-Junior.

Weitere News:

„Dass es jetzt für mich eine so persönliche Wendung bekommt, ist schon überragend. Cornelius und ich telefonieren täglich, tauschen uns über den Fußball aus und haben immer etwas zu besprechen. Aber keine Sorge: Wir werden die Zuschauer nicht 90 Minuten vollquatschen. Der Fußball steht am Freitagabend im Mittelpunkt, nicht Vater und Sohn“, so Hansi Küpper.