NFL auf RTL: Aus und vorbei! Jetzt herrscht Gewissheit

Seit zwei Saisons ist RTL die Heimat der NFL im deutschen Fernsehen! Nach vielen Jahren bei ProSiebenMaxx sicherte sich RTL die Rechte an der Übertragung der US-amerikanischen Topliga. In dem Zuge sicherte sich der Sender auch einige Kommentatoren, die schon bei ProSieben zum NFL-Team gehört hatten.

So auch Florian Schmidt-Sommerfeld, der neben seiner Tätigkeit als NFL-Kommentator auf RTL auch für Sky arbeitet, beglietet dort unter anderem die Bundesliga und die Premier League. Nun hat „Schmiso“ einen Hammer bekannt gegeben: Er wird in der kommenden nicht mehr bei der NFL auf RTL zu sehen sein.

NFL auf RTL: Schmidt-Sommerfeld hört nach zwei Jahren auf

Schmidt-Sommerfeld hört auf! Der Kommentator, der in den vergangenen beiden Jahren sonntags die NFL in Deutschland begleitet hatte, wird ab der kommenden Saison nicht mehr für RTL arbeiten. Das bestätigte RTL gegenüber „DWDL“.

„Wir arbeiten derzeit an der nächsten Ausbaustufe in unseren NFL-Übertragungen. Es wird daher einige Veränderungen geben, auf die sich die Fans sehr freuen dürfen“, heißt es. „Dass Schmiso in der dritten Season nicht mehr dabei sein wird, können wir in dem Zusammenhang bestätigen. Wir danken ihm herzlich für die großartige Zusammenarbeit in den ersten beiden Seasons“, so RTL weiter.

Wie es mit NFL auf RTL konkret weiter geht, wer in die Fußstapfen des 35-Jährigen tritt und welche Veränderungen genau auf die Fans zukommen, ist noch unklar. Zunächst wird RTL den NFL Draft am 25. April live zeigen. Die neue Saison beginnt dann erst im September.

Neues Sky-Format mit Schmidt-Sommerfeld und Buschmann

Für die NFL auf RTL wird „Schmiso“ also in Zukunft nicht mehr arbeiten. Dafür steht ein besonderes Projekt bei „Sky“ an: Gemeinsam mit Kommentatoren-Kollege und Kumpel Frank Buschmann ab der kommenden Bundesliga-Saison die Freitagsspiele begleiten. Das Duo wird die Partien am Freitagabend kommentieren.

„Ich freue mich total, dass die gemeinsame Reise mit Sky Sport weitergeht. Ich hatte wegweisende Entscheidungen vor mir und ich habe mich für ‚Fußball auf die 1‘ entschieden. Der neue Flutlicht-Freitag wird mega! Mit Buschi zusammen Fußball kommentieren – ist ein neuer Weg, klingt wie ein Abenteuer und da hab ich wahnsinnig Bock drauf“, machte „Schmiso“ selbst deutlich.