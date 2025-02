NFL-Hammer geht im Super-Bowl-Wahnsinn unter! Jetzt ist es offiziell

Die 59. Auflage des Super Bowls ist Geschichte, die Philadelphia Eagles küren sich nach einer denkwürdigen Machtdemonstration gegen die Kansas City Chiefs erst zum zweiten Mal zum NFL-Champion. Damit ist auch der dritte Chiefs-Titel in Serie vom Tisch.

Inmitten des Mega-Wochenendes in New Orleans ist eine Hammer-Verkündung der NFL jedoch völlig untergegangen. Diese Entscheidung von Commissioner Roger Goodell dürfte vielen europäischen Football-Fans gefallen – die nächste Expansion ist fix!

NFL kommt nach Irland

Das ist mal ein echter Hammer: Wie die NFL vor dem Super-Bowl-Duell zwischen den Eagles und Chiefs verkündet hat, wird die Liga in der kommenden Saison eine Regular-Season-Partie in Irland austragen. Konkret soll das Spiel im Croke Park zu Dublin stattfinden, der mit rund 82.000 Zuschauerplätzen optimale Rahmenbedingungen für die NFL-Premiere auf der grünen Insel bietet.

Mit dem zusätzlichen Spiel in Irland werden auch die deutschen Football-Fans in der kommenden Saison nun richtig auf ihre Kosten kommen. Denn mit gleich drei Partien in London sowie jeweils einem Spiel in Berlin und Madrid werden in 2025 ganze sechs Spiele auf europäischem Boden stattfinden. Die Anreise dürfte für den ein oder anderen NFL-Fan also wohl etwas kürzer ausfallen.

Steelers mit Heimspiel in Dublin

Derweil steht mit den Pittsburgh Steelers auch schon die gastgebende Mannschaft für das Spiel in Dublin fest. Ganz von ungefähr kommt diese Entscheidung nicht: Steelers-Gründer Joseph Rooney stammt aus einer irischen Familie, die im 18. Jahrhundert gen Pittsburgh auswanderte.

Dementsprechend groß dürfte bei den irischen Fans die Freude über das Heimspiel der Steelers vor der eigenen Haustür sein. Wer ihr Team allerdings als Quarterback auf den Platz führen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Die Verträge von Starting-QB Russell Wilson und Top-Ersatz Justin Fields laufen aus.