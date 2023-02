Vanessa Mai packt über Karriere-Start aus – „Manchmal einfach die Fresse halten“

Sängerin Vanessa Mai hat in ihrer Karriere schon einige Stationen durch – nachdem sie vor zehn Jahren als Frontsängerin von „Wolkenfrei“ bekannt wurde, ist Mai mittlerweile als Solo-Künstlerin erfolgreich. Doch bis dahin verlief ihr Weg nicht immer ohne Stolpersteine, wie Vanessa Mai selbst schon offenbarte. Ein derber Rat stellte sich dabei aber im Nachhinein als wichtig heraus.

Vanessa Mai beantwortet persönliche Fragen

Im „Interview on the run“ steht Vanessa Mai am Montag (13. Februar) bei RTL Exklusiv Rede und Antwort zu allerlei Fragen. Fans erfahren zum Beispiel, dass die 30-Jährige in ihrer Freizeit gerne putzt und schon immer schlecht in Mathe war.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Außerdem verrät die Sängerin, dass ihr aktueller Lieblings-Hit „Flowers“ von Miley Cyrus ist („Und wir können ihn bald alle nicht mehr hören“) und dass sich vor jedem Live-Auftritt mit ihrem Ehemann Andreas Ferber „abcheckt“. Doch es bleibt nicht nur bei persönlichen Fragen, auch die Karriere wird Thema.

+++ Pietro Lombardi: Familienfoto mit Baby Leano – eine Sache fällt sofort auf +++

Vanessa Mai verrät derben Rat

So wird es bei der Frage: „Für welchen Rat in deiner Karriere bist du heute noch dankbar?“ plötzlich überraschend derb. „Manchmal einfach die Fresse halten“, schießt es sofort aus Vanessa Mai heraus. Im Gegensatz zu einigen anderen Fragen, musste die Schwiegertochter von Andrea Berg hier gar nicht groß überlegen.

Mehr aktuelle News zum Thema:

Wer ihr den Rat gegeben hat, verrät Vanessa Mai dagegen nicht. Geholfen hat er ihr aber scheinbar allemal: Mittlerweile ist die 30-Jährige eine erfolgreiche Sängerin, die in ihrem Telefonbuch andere Stars wie Dieter Bohlen, Sido und Eko Fresh gespeichert hat, wie sie im Interview noch erzählt.

Erst kürzlich beeindruckte Vanessa Mai ihre Fans nicht mit Worten, sondern mit nackten Tatsachen. Welches sexy Foto die Anhänger ausrasten ließ, liest du hier.