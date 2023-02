Pietro Lombardi: Familienfoto mit Baby Leano – eine Sache fällt sofort auf

Lange hat es gedauert, doch mittlerweile ist auch Pietro Lombardi nach der bitteren Trennung von Sarah Engels wieder glücklich. Gemeinsam mit Influencerin Laura Maria Rypa hat der DSDS-Juror ebenso wie seine Ex-Frau die Patchwork-Familie vergrößert: Im Januar machte Pietro Lombardi die Geburt seines zweiten Sohnes Leano Romeo öffentlich.

Seitdem sieht man immer mal wieder einzelne Körperteile des Babys und auch kurze Momente zwischen Leano und Alessio, Pietros Sohn mit Sarah Engels, konnten die Fans schon sehen – ein neues Familienfoto zeigt nun alle vier zusammen.

Pietro Lombardi posiert mit Laura und seinen beiden Kids

Darauf haben wohl einige Fans schon lange gewartet: Pietro Lombardi, seine Verlobte Laura Maria, der kleine Alessio und Baby Leano in inniger Familien-Pose! Während Alessio seinen kleinen Bruder im Arm hält, wird er sowohl von Pietro als auch Laura umarmt und angelächelt – und der Sohn von Sarah Engels lächelt zufrieden zurück.

Laura veröffentlichte das intime Foto am Montagabend (13. Februar) auf ihrem Instagram-Account, schrieb dazu: „Familie Lombardi. Familie ist, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet – WIR werden IMMER für EUCH da sein“.

Was für eine süße Liebeserklärung an die beiden jüngsten der Lombardis! Doch das ist noch nicht alles – den Anhängern von Laura und Pietro fällt nämlich eine Sache auf dem Foto sofort auf. Und die betrifft vor allem Alessio.

Pietro Lombardi: „Wie er Laura anlächelt“

So ist für viele Fans der liebevolle Blickkontakt zwischen Alessio und seiner Stiefmama Laura nicht zu übersehen. „Schönes Foto. Wie er Laura anlächelt“, schreibt eine Frau. „Wie süß Alessio Laura anlächelt“, findet auch eine andere. Einer andere Anhängerin ist ebenfalls aufgefallen, „wie liebevoll Alessio dich anlächelt“. Eine andere fällt dagegen auf, „wie süß Laura den Alessio anschaut“. So oder so – der Sohn von Pietro Lombardi und seine Verlobte scheinen sich bestens zu verstehen.

Aktuell ist Pietro Lombardi ein letztes Mal bei RTL als DSDS-Juror zu sehen. Doch aktuell geht es bei dem Format mehr um einen Streit hinter den Kulissen, als um die Gesangstalente.