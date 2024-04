Billie Eilish kommt nach Köln! Plötzlich geht diese Nachricht um – Fans verzweifeln

Riesen-Jubel bei Fans von Billie Eilish (22). Die US-Sängerin kündigte am Donnerstag (29. April) eine Welttournee an.

Ganz besonders können sich die Billie-Eilish-Fans aus NRW freuen. Denn gleich zwei der vier Auftritte des Superstars finden in der Lanxess Arena in Köln statt. Doch bei dem ein oder anderen Anhänger sorgt die Nachricht auch für mächtig Stress.

Billie Eilish in Köln: Bevorzugung beim Ticket-Verkauf

Drei Jahre haben Fans auf das neue Studio-Album von Billie Eilish gewartet. Am 17. Mai 2024 ist es so weit. Dann veröffentlicht die 22-Jährige ihr neues Album mit dem Titel „Hit me hard and soft“. Damit geht die Grammy-Preisträgerin ab September 2024 auf große Welttournee.

Fans in Deutschland müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Denn die Singer-Songwriterin wird erst im nächsten Jahr über den großen Teich kommen. Das sind die Termine in Deutschland:

2. Mai 2025: Hannover

9. Mai 2025: Berlin:

29. Mai 2025: Köln

30. Mai 2025: Köln

Der offizielle Vorverkauf für die Tickets startet am Freitag (3. Mai 2024). Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, vorab an Eintrittskarten für die Tour zu kommen. Kunden der deutschen Telekom, RTL+-Abonnenten und American-Express-Kreditkarten-Besitzer können sich bereits am Dienstag (30. April – für Köln ab 16 Uhr) Tickets sichern. Das gilt auch für Fans, die das Album vorbestellt haben.

Zwei Tage danach beginnt dann die nächste Presale-Phase bei „Ticketmaster“. Wer hier einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart eine Eintrittskarte ergattern möchte, muss sich lediglich ein Konto beim Ticketanbieter „Ticketmaster“ anlegen.

Billie-Eilish-Fans verzweifeln

Unklar ist bis zum Ticketverkauf, wie tief die Fans für die Konzerte in die Tasche greifen müssen. Viele hoffen, dass es nicht deutlich mehr wird als die 88 Euro für im Stehplatz-Bereich bei der Deutschland-Tour 2022. Doch viele Fans haben üble Befürchtungen: „Die Tickets werden bestimmt schweineteuer werden“, prognostiziert ein Fan bei Instagram.

Andere sind von der plötzlichen Tour-Ansetzung überrumpelt: „Hilfe, ich bin pleite!“ Wer das Konzert seines Idols unbedingt sehen will, muss also womöglich kreativ werden.