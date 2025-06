Kurz nach „Inselfieber“ in Oberhausen geht die Nachricht um: „Gänsehaut“

Das gerade erst beendete Schlager-Event „Inselfieber“ in Oberhausen wirft bereits seine Schatten voraus. Am Samstag (14. Juni) feierten vor der Rudolf Weber-Arena 35.000 Menschen, ausgelassen mit Mia Julia, Mickie Krause und Co. Die Party war ein absoluter Abriss, wie es die Sängerin etwa ausdrückte.

Doch nach dem Fest bekanntlich vor dem Fest. Und so überrascht der Veranstalter nun mit ersten Informationen zur nächsten Ausgabe 2026. Die sorgen bereits jetzt für „Gänsehaut“-Momente bei den Fans.

Oberhausen: Erste Acts für „Inselfieber“ 2026 bestätigt

Wer in diesem Jahr an der Rudolf Weber-Arena gefeiert hat, ist bestimmt auch im nächsten Jahr dabei. Ein Wiedersehen am 14. Juni ist bereits besiegelt. Mit dabei sind unter anderem auch wieder Mia Julia und Mickie Krause. Aber das ist noch nicht alles.

„Was wir am Samstag in Oberhausen erlebt haben, war einfach gigantisch – ein echtes Gänsehaut-Event mit unglaublicher Stimmung von Anfang bis Ende“, so Veranstalter Markus Krampe. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir schon jetzt das Line-up für 2026 präsentieren können – das wird nochmal eine Schippe drauflegen!“

„Inselfieber“ am 14. Juni 26 in Oberhausen

Auch Julian Sommer, Isi Glück, Marc Eggers, Frenzy, Lorenz Büffel, Rumbombe, DJ Ötzi und Kerstin Ott werden sich unter anderem erneut die Ehre geben. Da liegt Vorfreude in der Luft. Auf der Royal Suite Bühne werden zudem Marianne Rosenberg, Mike Leon Grosch, Anna-Maria Zimmermann und Jörg Bausch erwarten – sowie ein „großer Überraschungsgast“.

Der Ticketvorverkauf für 2026 läuft tatsächlich bereits. Diese sind auf der offiziellen „Inselfieber“-Webseite erhältlich.