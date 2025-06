Kylie Minogue: Plötzliche Berlin-Konzert-Absage!

Schlechte Nachrichten für Kylie Minogue-Fans in Deutschland: Die Popsängerin muss ihr Konzert der Tension-Tour in Berlin verschieben.

Der Veranstalter Live Nation teilte mit, dass das Konzert am Montag, 16. Juni 2025 in der Uber Arena krankheitsbedingt verlegt wird. „Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit“, so das offizielle Statement.

Kylie Minogue erklärt ihre Absage

Kylie Minogue leidet an einer Virusinfektion, die zu Heiserkeit geführt hat. „Hi Lovers, wie einige von euch wissen, haben wir letzte Woche den UK-Teil der Tension-Tour beendet. Ich habe es gerade so ins Ziel geschafft – aber jetzt hat mich eine Virusinfektion erwischt. Hallo, Laryngitis …“, schrieb die Sängerin auf Instagram.

Sie entschuldigte sich bei den Fans und erklärte: „Ich habe alles versucht, schnell wieder gesund zu werden, aber ich brauche ein paar Tage, um wieder fit genug zu sein, um euch die Show zu liefern, die ihr verdient. Ich bin so, so traurig! Ich muss die Shows in Berlin, Lodz, Kaunas und Tallinn verschieben.“

Die Sängerin ist auf ihrer größten Tour seit 2011

Das Konzert in Berlin wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt – Fans sollen ihre Tickets unbedingt behalten. Kylie Minogue ist seit Februar 2025 mit ihrer Tension-Tour weltweit unterwegs. Die Tour gilt als ihre größte seit 2011. Der Auftakt fand in Australien statt, gefolgt von Asien und Nordamerika.

Zu den Highlights gehört ein gefeierter Auftritt im Madison Square Garden in New York. Im Mai spielte Kylie Minogue zahlreiche Shows in Großbritannien. Seit Juni tourt sie durch Europa und wird am 7. Juli auch in Düsseldorf auftreten. Fans hoffen, dass sie bis dahin wieder vollständig gesund ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

