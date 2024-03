Justin Timberlake: Veranstalter macht es offiziell – für Fans aus NRW gibt’s kein Halten mehr!

Justin Timberlake war in den 90ern für viele ein Teenie-Idol. Als Frontsänger der US-Boygroup *NSYNC wurde er weltberühmt. Doch kurz vor den 2000ern dann der Schock! Der schnuckelige Sänger und Songwriter verließ die Band, um eine Solo-Karriere zu starten.

Noch heute ist Justin Timberlake als Musiker aktiv, haut immer noch neue Alben und Songs raus. Sein letztes Album ist zwar schon wieder ein paar Jährchen hier, doch erst dieser Tage veröffentlichte der 43-Jährige seine neue Single „Drown“. Am 15. März soll dann auch endlich sein neues Album „Everything I Thought It Was“ erscheinen.

Mit neuen Hits, aber auch alten Klassikern, will der US-Sänger in diesem Sommer wieder auf Tour gehen. Für NRW war dafür gerade mal ein Termin in Köln vorgesehen. Das soll sich jetzt aber ändern. NRW-Fans sollten sich jetzt schon mal bereit machen!

Justin Timberlake kommt in NRW-Stadt

Denn schon am Freitag, 1. März soll der Ticketvorverkauf für gleich drei Zusatzkonzerte in Deutschland starten. Neben der Metropole Hamburg wird der Ex von Britney Spears jetzt auch nach Berlin, München und – Trommelwirbel – nochmal nach Köln kommen! Der Veranstalter begründet die Entscheidung für die zusätzlichen Termine mit der „überwältigenden Fan-Nachfrage“.

Und die Termine für die Zusatzkonzerte stehen natürlich schon fest. Nach Berlin am 31. Juli zieht es Justin Timberlake danach weiter nach München (22. August). Last, but not least kommt der US-Star am 25. August ja bereits nach Köln in die Lanxess Arena. Dort wird er aber nun noch einen Tag länger verweilen und auch am 26. August auftreten. Danach wird er weiter nach Kopenhagen ziehen.

Fans müssen schnell sein

Es ist Justin Timberlakes mittlerweile fünfte Tour. Der mehrfache Grammy-Gewinner, der mit Songs wie „Cry me a River“ und „What Goes Around… Comes Around“ Preise abräumte, wird ab April diesen Jahres Fan-Herzen auf der ganzen Welt wieder höher schlagen lassen.

Doch Fans sollten nicht lange fackeln, wenn sie eines der begehrten Tickets ergattern wollen. Denn man muss kein Hellseher sein, damit einem klar ist, dass die begehrten Karten in null Komma nichts ausverkauft sein werden. Ab 10 Uhr soll der Kartenvorverkauf auf der Website justintimberlake.com starten. Um diese Uhrzeit solltest du dich also besser auch bereit halten, wenn du auf Eventim.de dein Glück versuchen willst. Fans aus NRW bleibt dabei nur eines zu wünschen: Viel Erfolg!