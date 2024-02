Vorverkauf für PUR-Konzert in Gelsenkirchen – Fans bitter enttäuscht: „Gucken in die Röhre“

Endlich ist es soweit! Der Vorverkauf für das PUR-Konzert in Gelsenkirchen ist an diesem Mittwoch (28. Februar) gestartet. Doch was für die einen Freude ist, ist für die anderen Leid. Denn nicht jeder PUR-Fan kann sich jetzt schon ein Ticket sichern.

Der Vorverkauf für den Gig in Gelsenkirchen startet quasi an drei Terminen, an diesem Mittwoch können nur PUR-Anhänger profitieren, die sogenannte „o2 Priority“-Kunden sind. Das sorgt für Unmut.

Vorverkauf für PUR-Konzert in Gelsenkirchen bringt Fans auf die Palme

An diesem Mittwoch um 10 Uhr morgens war es soweit: Fans konnten sich die ersten Tickets für das PUR-Konzert am 6. September 2025 in der Veltins-Arena auf Schalke in Gelsenkirchen sichern. Wer mit der Band das 30-jährige Jubiläum ihres Albums „Abenteuerland“ feiern möchte, sollte möglichst schnell zuschlagen.

Doch einigen PUR-Fans war genau das nicht möglich, denn der Vorverkauf für „PUR and Friends – 30 Jahre Abenteuerland“ ist erst einmal exklusiv nur für o2-Mitglieder. Unter der Vorverkaufs-Ankündigung auf Facebook häufen sich deshalb kritische Kommentare.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Muss ich 02-Kunde sein, um heute schon bestellen zu können? Schade, dann muss ich bis Freitag warten“, schreibt etwa eine Frau. „Total unfair“, findet das Vorgehen eine andere. „Schade, dass man auf diesen Zug mit aufspringt! Presale hier, Presale da. Man kann doch auch einen Verkaufsstart für alle machen. Die Karten werden auch so gekauft und so mancher Unmut lässt sich verhindern“, kommentiert eine weitere Anhängerin. „So ein Mist“, wird eine Kommentatorin noch deutlicher.

Auch interessant: Promi muss bei Aldi und Lidl einkaufen – „Hätte nicht gedacht, dass mir das passiert“

Vorverkauf für PUR-Konzert: „Wieder Warteschleife“

„Diese Art Presales finde ich ziemlich unschön. Unfair. Die Nicht-o2-Fans gucken dabei in die Röhre und müssen hoffen, dass nicht das beste Ticketkontingent darüber abgewickelt wird. Wenn der offizielle Fanklub eher darf, fände ich das ok. Es wird jedoch schon seine Gründe haben, weshalb 02 ran darf. PS: ich bin 1&1-Kunde. Fürs nächste Mal dann“, argumentiert ein PUR-Fan und spricht damit vielen aus der Seele.

Mehr aktuelle Themen:

Ein anderer befürchtet: „Das heißt wieder Warteschleife. Ich kann nur morgen bei Eventim hoffen, dass ich eine Karte bekomme. Die Leute kaufen wieder Tickets, um sie zu erhöhten Preisen zu verkaufen. Man muss da einen Riegel vorschieben. Sonst gehen die Fans leer aus.“ Bleibt abzuwarten, ob es auch beim nächsten Vorverkauf an diesem Freitag (1. März) um 10 Uhr über den Eventim-Presale Beschwerden gibt.

Wer auch danach keine Karten für PUR in Gelsenkirchen bekommen hat, kann ab Montag (4. März) an allen autorisierten Vorverkaufsstellen oder über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 zuschlagen.