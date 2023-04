Vanessa Mai: Irrer Fanaufruf! Wofür sie jetzt Rache nehmen will

Beruflich könnte es für Schlagerstar Vanessa Mai nicht besser laufen. Nachdem sie ihr „Wolkenfrei“-Comeback feiert und ihre Fans mit neuen Liedern beglückt, ist die 30-Jährige auch noch Markenbotschafterin des Schuhherstellers „Skechers“. In den sozialen Medien ist sie auch noch erfolgreich.

Neben Instagram und Facebook ist vor allem die Video-Plattform TikTok ihr Steckenpferd. Stolze 1,6 Millionen Follower schauen dort tagtäglich ihre Clips. Dabei veröffentlicht Vanessa Mai dort nicht nur Ausschnitte ihrer Konzerte, sondern sorgt mit der ein oder anderen Comedyeinlage für Lacher bei ihren Fans. Ein Video des Schlagerstars ging dabei besonders durch die Decke.

Vanessa Mai erinnert sich an fiesen Streich

Diejenigen, die ihr schon etwas länger folgen, dürften sich an diesen Streich noch ganz genau erinnern. In dem TikTok-Video sieht man die Schlagersängerin, die in einem Gespräch verwickelt ist. Plötzlich nähert sich ein Freund von ihr klammheimlich von hinten und zieht ihr prompt die Hose runter. Wie fies!

Damals fand Vanessa Mai die Aktion noch lustig, doch jetzt hat sie Rachegdanken. Und damit wendet sie sich jetzt an ihre Fans: „Er hat mir die Hose runtergezogen. Über 50 Millionen Menschen haben es gesehen. Wie soll die Rache aussehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann gibt es Rache!“ Gesagt, getan. Die Fans haben zahlreiche Ideen für die Sängerin und teilen diese auch bereitwillig.

Vanessa Mais Fans helfen ihr auf die Sprünge

Die Kommentare unter diesem Instagram-Beitrag übrschlagen sich in den ersten Stunden förmlich. Es stellt sich heraus, dass die Fans der 30-Jährigen kreativ sind und bereit, ihrem Idol zu helfen. Hier sind einige Vorschläge der Follower:

„Du erzählst ihm, dass er morgen bei dir im Background tanzen MUSS und, dass er fest ins Programm eingeplant ist und es kein Zurück gibt. Das ganze Team der Giovanni-Zarella-Show zählt auf ihn! Choreografie steht schon und er hat den morgigen Tag zum Üben.“

„Rosenkohl mit Schokolade überziehen und ihm als Pralinen verkaufen.“

„Senf oder Meerrettich in die Zahnpastatube.“

„Lass ihn mit Stöckelschuhen mit richtig hohem Absatz in der Fußgängerzone laufen.“

Bleibt abzuwarten wofür sich die Schwiegertochter von Andrea Berg letztendlich entscheidet. Doch eins ist sicher: Dieser Streich wird es wohl in sich haben. Denn wie sagt man so schön? Rache ist süß.