Reality-TV-Star Twenty4Tim verkündet es – „Alles surreal“

Ob beim Putzen, auf Autofahrten oder um einfach mal zu entspannen – Podcasts wurden neben der Musik zuletzt immer beliebter und begleiten viele Menschen im Alltag. In der Kindheit waren es Hörbücher von Bibi und Tina, Hexe Lilli und Co. und heute sind es eben Podcasts. Von True-Crime-Fällen bis hin zu privaten Plaudereien von bekannten Influencern ist dabei inzwischen nahezu alles vertreten.

Auch die Reality-Bekanntheiten Twenty4tim und Jolina Mennen wagen sich nun an das Projekt Podcast. Ab dem 4. Mai starten sie direkt mit einer Doppelfolge – von da an erwartet die Fans jeden Freitag eine neue Folge von „Keine echten Männer“. Tabu-Themen? Fehlanzeige! Sie räumen nach und nach mit diversen Klischees auf und fangen direkt im Titel dabei an. Von ihren Fans werden sowohl Twenty4tim als auch Jolina Mennen nämlich häufig für ihr kontroverses Auftreten und ihren Umgang mit Sexualität kritisiert!

Ein neuer Stern am Reality-Podcast-Himmel

Auf Instagram präsentieren die zwei Reality-TV-Stars nun ihr Podcast-Cover. Dazu schreiben sie: „Das alles ist einfach surreal! Wir haben offiziell Gänsehaut, denn mit vollem Stolz präsentieren wir euch jetzt unser Podcast Cover! Letzten Sommer hatten wir die Idee, einen gemeinsamen Podcast zu starten & heute um 12 Uhr ist es endlich soweit und die ersten ZWEI Folgen von „Keine echten Männer“ gehen für euch online! Und das Beste – wir sind auf Spotify als Videopodcast für euch verfügbar.“

Weiter heißt es: „Natürlich findet ihr uns aber auch überall sonst wo es Podcasts gibt. Wir sind so gespannt auf diese neue Reise & freuen uns, sie gemeinsam mit euch zu gehen, denn was bis jetzt passiert ist, war alles erst der Anfang. Ab sofort bekommt ihr zusätzlich zu unseren Stories JEDEN FREITAG Entertainment auf die Ohren!“

Reality-Fans sind hellauf begeistert

Beim Anblick des Podcast-Covers sind die Fans völlig aus dem Häuschen! Doch nicht nur das – die Vorfreude auf den Podcast steigt nun ins Unermessliche:

„Lieb‘s“

„Glückwunsch euch beiden! Ist richtig toll geworden und ich bin gespannt.“

„Dreamteam, freu mich auf euren Podcast!“

„Wow, das ist ein echt starkes Cover!“

„Huiuiui das kann nur mega werden!“

„Ich bin richtig gespannt! Ich werde es mir auf jeden Fall anhören!“

„Liebe ALLES daran! Ich bin absolut HYPED! Klasse!“

In der Podcast-Beschreibung auf Spotify heißt es: “ […] jede Woche eine neue Folge mit Twenty4tim und Jolina Mennen, zwei Stimmen, die in keine Schublade passen. Schon gar nicht in die von „echten Männern“. Denn: Wir waren nie welche. Und werden es auch nie sein.“ Damit spielen sie auf die unzähligen Kommentare an, die beide Tag für Tag bezüglich ihrer Sexualität lesen müssen. Das klingt nach jeder Menge Spaß und vor allem knallharter Ehrlichkeit – ein Blatt wird dabei sicherlich nicht vor den Mund genommen!