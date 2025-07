Andrea Berg: „Die Tage sind gezählt“

Es gibt zwei, drei Konzerttermine im Jahr, die sind für jeden Schlagerfan absolutes Pflichtprogramm. Die „Helene Fischer Show“ beispielsweise, die das ZDF stets zu Weihnachten ausstrahlt. Nicht vergessen darf man die „Kaisermania“, bei der Roland Kaiser gleich an mehreren Terminen Dresden zum Kochen bringt. Und sicherlich auch in dieser Reihe zu finden: das Heimspiel von Andrea Berg in Aspach.

Am 18., 19. und 20. Juli wird Andrea Berg wieder Tausende Fans zu ihrem ganz persönlichen Heimspiel in der Aspacher „WIRmachenDRUCK“-Arena empfangen. Es ist ein besonderes Datum, schließlich jähren sich die Konzerte in diesem Jahr zum 20. Mal. Dementsprechend vorfreudig wirkt die 59-Jährige auch bei Instagram.

Andrea Bergs Heimspiel in Aspach steht kurz bevor

„Ihr Lieben, die Tage sind gezählt … 20 Jahre Heimspiel – nächstes Wochenende wird Geschichte geschrieben. Seid ihr bereit?“, will sie in einem Posting bei Instagram wissen. Und ja, das sind die Fans.

„Wir sind bereit für eine supergeile Show. Das wird die längste Anfahrt zu einem Konzert. Liebe Grüße von der Ostsee“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Wir sind selbstverständlich dabei, liebe Andrea und freuen uns schon riesig auf Freitag und Samstag. Liebe Grüße aus Schwerin.“

Auch DJ Ötzi ist dabei

Es dürfte ein Wochenende voller Höhepunkte werden. So wird Andrea Berg am Freitag und Samstag jeweils am Abend auf der Bühne stehen. Am Sonntag übernimmt dann DJ Ötzi und wird zum Abschluss des Wochenendes noch einmal Aspach zum Kochen bringen.

Die Tickets für die Konzerte von Andrea Berg sind übrigens restlos ausverkauft. Und auch für den Auftritt von DJ Ötzi gibt es auf der Website von Andrea Berg keine Karten mehr zu kaufen. Volle Hütte also… na, dann kann es ja losgehen. Und so bleibt in den Kommentaren bei Instagram nur eine Frage offen: „Wann kommt die nächste Tour?“