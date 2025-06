Andrea Berg: Ungewohntes Geständnis – „Fast täglich im Austausch“

Kaum eine deutsche Sängerin steht so sehr für Bodenständigkeit, Erfolg und Herzlichkeit wie Andrea Berg. Seit Jahrzehnten begeistert sie Millionen mit ihrer Musik. Doch abseits der Bühne zeigt sich die Schlager-Ikone nur selten – vor allem, wenn es um ihr Familienleben geht. Umso überraschender ist nun ein ehrliches Interview über die Frau, die ihr am meisten bedeutet.

Denn obwohl Andrea Berg in der Öffentlichkeit kaum über ihre Tochter spricht, macht sie jetzt eine Ausnahme. In einem Interview mit „Schlager.de“ spricht sie ganz offen über das Verhältnis zu Lena-Maria Ferber – und verrät dabei auch, wie es ihrer Tochter heute geht.

Tochter Lena-Maria geht ihren eigenen Weg

Lena-Maria war seit ihrer Geburt 1998 der ganze Stolz von Andrea Berg. Die Sängerin verrät im Gespräch mit „Schlager.de“: „Ich habe meine Schwangerschaft damals aus Rücksicht auf meine Karriere geheim gehalten.“ Heute lebt Lena-Maria mit ihrem Freund in Nordrhein-Westfalen – rund 400 Kilometer von Aspach entfernt, dem Wohnort von Andrea Berg.

Trotz der räumlichen Distanz bleibt der Kontakt eng. Andrea Berg sagt: „Wir sind aber fast täglich telefonisch oder über Messenger im Austausch.“ Ihre Tochter, so betont sie, stehe voll im Leben: Studium in Irland abgeschlossen, nun erste Schritte in der Berufswelt. „Ich freue mich, dass sie ihren eigenen Weg geht“, sagt die Schlagersängerin stolz.

Andrea Berg zwischen Bühne und Mutterrolle

Doch obwohl Lena-Maria ihr eigenes Leben führt, ist sie regelmäßig bei Auftritten ihrer Mutter dabei. Vor allem bei dem traditionsreichen Heimspiel in Aspach darf sie nicht fehlen. Gegenüber „Schlager.de“ berichtet Andrea Berg: „Jetzt freuen wir uns riesig auf unser ‚Heimspiel‘ im Juli in Aspach, wenn wieder die ganze Familie und viele Freunde und Bekannte mit dabei sind.“

Schon früher sei Lena-Maria gelegentlich bei TV-Auftritten dabei gewesen – etwa bei Florian Silbereisen. Doch Andrea Berg hat sie stets vor der Dauerpräsenz im Rampenlicht geschützt. Das Verhältnis der beiden wirkt heute umso enger – auch ohne große Öffentlichkeit.

Andrea Berg zeigt mit dem Interview, wie sehr sie ihre Mutterrolle lebt – auch wenn sie diese lange bewusst aus der Öffentlichkeit heraushielt. Die Einblicke in das Leben ihrer Tochter Lena-Maria zeigen eine andere, sehr persönliche Seite der Künstlerin. Und sie machen deutlich: Hinter der erfolgreichen Schlagersängerin steckt auch eine Frau, der Familie über alles geht.

