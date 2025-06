Andrea Kiewel in Sorge: Unwetter über dem ZDF-„Fernsehgarten“ – SO sieht der Notfallplan aus

Als das ZDF live auf den Lerchenberg in Mainz zum „Fernsehgarten“ schaltet, schweben bereits dicke Regenwolken über dem Publikum. Gegen 12 Uhr ist es zwar noch trocken und der luftigen Kleidung der Gäste zu urteilen auch recht warm, doch dem Wetterbericht zufolge kann sich das schnell ändern. Da es sich bei dem „Fernsehgarten“ um ein Open-Air-Event handelt, wären die Zuschauer vor Ort dem Wetter hilflos ausgeliefert.

Auch Moderatorin Andrea Kiewel äußert direkt zu Beginn große Sorgen mit Blick in den Himmel. „Herzlich willkommen auf dem mega gewittrigen Lerchenberg“, versucht die 59-Jährige gute Miene zum bösen Wetter zu spielen. Doch was passiert eigentlich bei einem Unwetter? Müsste der „Fernsehgarten“ im schlimmsten Fall tatsächlich abgebrochen und evakuiert werden?

Andrea Kiewel hofft auf den Wettergott

Was so ein Unwetter so anrichten kann, wurde am Samstag (31. Mai) – also wenige Stunden vor dem „Fernsehgarten“ – bereits in NRW sichtbar. Umgestürzte Bäume, ein brennender Dachstuhl und ein abgebrochenes Konzert sind nur ein paar Beispiele (hier mehr Einzelheiten). Und für Mainz und die Region wurde am Samstag ebenfalls eine Unwetter-Warnung vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegeben. Auch am Sonntag ist die Gefahr noch nicht vorüber.

„Die Wetterprognose ist semi gut. Der Berg der guten Hoffnung und wie heißt es bei ‚Game of Thrones‘ so schön: ‚Der Winter naht!‘ Wir haben da unten eine kleine Praxis eingerichtet, die hat Platz für 6.000 Live-Zuschauer“, versucht Andrea Kiewel deshalb das Publikum vor Ort direkt zu Beginn schon zu beruhigen.

ZDF hat Notfallplan

Tatsächlich kam es 2019 einmal zu dem Fall, dass der „Fernsehgarten“ wegen eines heftigen Gewitters evakuiert werden musste. Doch für solche Fälle ist das ZDF-Team bestens vorbereitet und so konnte die Show damals in einem Gebäude auf dem ZDF-Gelände fortgesetzt werden.

„Da uns die Sicherheit unserer Live-Zuschauer am Herzen liegt, bringen Sie sich jetzt alle ins Trockene. Wir üben das vor jeder Sendung. Sie wissen, wie das geht“, erklärte der Sender damals gegenüber „T-Online“. Andrea Kiewel wüsste im Notfall also genau, was zu tun ist und wo sie die zahlreichen Gäste hinführen muss.