Bittere Nachricht für Andrea Berg – jetzt kann es jeder sehen

Die Fans von Andrea Berg haben aktuell allen Grund zu feiern. Die Schlagersängerin tourt nämlich mit ihrer „Party, Hits, Emotionen“-Tour durch ganze Land und gibt ein Konzert nach dem anderen.

Dort performt sie neben altbekannten Hits auch Neues, wie beispielsweise ihren jüngsten Song „Simsalabim“. Mit dem Lied konnte die Schlagersängerin schon einige Erfolge feiern. Doch nun muss Andrea Berg einen Rückschlag verkraften.

Andrea Berg erreicht die Nachricht

Andrea Berg gehört hierzulande zu den beliebtesten Schlagersängerinnen. Kein Wunder also, dass sie in den verschiedensten Votings mit neuen Liedern immer auf den ersten Rängen landet. Bei der „ARD-Schlagerhitparade“ konnte sie sich in den letzten Wochen mit dem Song „Simsalabim“ immer den zweiten Platz sichern. Doch damit ist jetzt Schluss.

Am Freitag (21. Februar) fand sich Andrea Berg nämlich plötzlich auf dem vierten Platz des Rankings wieder. Auf dem zweiten Platz landen Florian Silbereisen und Helene Fischer mit ihrem Hit „Schau mal herein“. An der Spitze reiht sich Sängerin Nicole mit ihrem Song „Ich liebe Dich wie Feuer“ ein. Eine Nachricht, die Andrea Berg nicht erfreuen dürfte.

