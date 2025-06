RTL feiert Nations-League-Erfolg! Jetzt kann es jeder sehen

Was war das bitte für ein Mega-Sonntag für alle Sportfans! Bestes Entertainment im Fußball und Tennis. Die Nations-League bot am Sonntag dabei mit zwei packenden Duellen auf RTL ein echtes Spektakel.

Nicht nur die Fans konnten sich auf spannende Partien wie Deutschland gegen Frankreich und Portugal gegen Spanien freuen, sondern auch RTL war mehr als zufrieden mit den Ereignissen.

RTL: Nations-League ein Mega-Erfolg

Pfingstsonntag war ein großer Tag für RTL. Der Sender übertrug um 15 Uhr zunächst das Spiel um Platz drei der Nations-League zwischen Deutschland und Frankreich. Bitter für die deutschen Fans: Das DFB-Team kassierte eine 0:2-Niederlage – Tore erzielten dabei Kylian Mbappe und Michael Olise.

Trotz des Ergebnisses konnte sich RTL freuen: 4,82 Millionen Menschen verfolgten die erste Halbzeit, während in der zweiten Halbzeit sogar 5,89 Millionen Zuschauer einschalteten. Das entspricht hervorragenden Marktanteilen von 36,6 Prozent und 39,3 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden sogar beeindruckende 42,4 Prozent in der ersten und 51,6 Prozent in der zweiten Halbzeit erreicht.

Finale liefert ebenso Top-Quoten

Auch ohne deutsche Beteiligung entpuppte sich das Finale zwischen Portugal und Spanien ebenfalls als großer Erfolg. Fußballfans ließen sich das Duell zwischen Superstars wie Cristiano Ronaldo und Bernardo Silva auf der einen und Lamine Yamal sowie Nico Williams auf der anderen Seite nicht entgehen.

In der ersten Halbzeit schalteten 4,54 Millionen Zuschauer ein, während in der zweiten Halbzeit die Quote auf 5,95 Millionen stieg. Den Höhepunkt bildete das Elfmeterschießen, das 6,69 Millionen Menschen vor die Bildschirme lockte. In der Nachbetrachtung konnten die Live-Events der Nations-League RTL über den gesamten Tag hinweg einen Marktanteil von 15,7 Prozent bescheren. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Anteil sogar bei beeindruckenden 21,7 Prozent.