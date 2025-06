French-Open-Finale im Live-Ticker – Sinner gegen Alcaraz: Deutliche Angelegenheit! Endspiel bald vorbei?

Die Nummer eins gegen die Nummer zwei der Welt, Herausforderer gegen Titelverteidiger, Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz: Die beiden besten Spieler bei den French Open stehen auch im Finale, das am Sonntag (8. Juni, 15 Uhr) ausgetragen wird.

Sinner ist auf dem ungeliebten Sand mit starken Leistungen ins Endspiel eingezogen, während Alcaraz sich fast schon in vielen Spielen durchbeißen musste. Wer sichert sich den Titel im French-Open-Finale?

Sinner gegen Alcaraz: French-Open-Finale im Live-Ticker

Auch wenn es sich seltsam anhört, wird es das erste Spiel zwischen den beiden Top-Stars in einem Grand-Slam-Turnier sein. Alle wichtigen Infos zum French-Open-Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gibt es in unserem Live-Ticker.

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz 6:4, 5:3, -:-

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

2. Satz: Sinner ist einfach zu gut. Alcaraz hat hier im 2. Satz kaum eine Chance und liegt schon 0:3 zurück.

2. Satz: Weiter geht’s! Kann Alcaraz hier zurückkommen?

Sinner sichert sich den 1. Satz

Das war’s mit dem 1. Satz! Sinner schnappt sich am Ende das Aufschlagsspiel von Alcaraz und gewinnt mit 6:4! Genau eine Stunde hat es gedauert, bis der erste Profi hier im Finale jubeln durfte.

1. Satz: Alcaraz muss behandelt werden, der Arzt ist da. Allerdings ist es nicht Muskuläres. Er scheint etwas am oder im Auge zu haben. Nach einer kurzen, ärztlichen Pause geht es nun weiter.

1. Satz: Ganze 12 Minuten hat es gedauert, bis Sinner sein erstes Aufschlagsspiel für sich entschieden konnte. Die Fans dürfen sich schon jetzt auf ein spannendes Finale freuen.

1. Satz: Und los geht’s mit dem Hammer-Finale in Paris. Wer krönt sich zum Sandplatz-Champion?

15.16 Uhr: Ungefähr um 15.30 Uhr soll das Spiel starten.

14.55 Uhr: Es wird nicht wie geplant um 15 Uhr los gehen, sondern erst einige Minuten später.

14.28 Uhr: Die TV-Übertragung zum Finale gibt es wie immer bei Eurosport. Die Vorberichte haben dort bereits angefangen.

12.06 Uhr: Vor dem French-Open-Endspiel gab es Mega-Neuigkeiten von zwei jungen, deutschen Tennisspielern: Beim Junioren-Finale trafen Niels McDonald und Max Schönhaus aufeinander. Es war ein rein deutsches Finale, das McDonald mit 6:7 (5:7), 6:0, 6:3 für sich entscheiden konnte. Der 17-Jährige hat als erster deutscher Tennisspieler seit Alexander Zverev vor elf Jahren ein Grand-Slam-Turnier bei den Junioren gewonnen.

11.15 Uhr: Es ist tatsächlich das erste Grand-Slam-Finale zwischen diesen beiden Top-Spielern – und hier wird eine Serie enden: Alcaraz (4:0) und Sinner (3:0) haben bislang eine makellose Bilanz in Major-Endspielen.

10.39 Uhr: Die French Open bekommt ihr Traumfinale: die Nummer eins der Welt gegen die Nummer zwei. Alcaraz will den Titel verteidigen, Sinner will sich zum ersten Mal in seiner Karriere in Paris zum Sieger krönen.

Sonntag, 8. Juni, 10.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum French-Open-Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zum Top-Spiel.