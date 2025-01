Andrea Berg lässt Bombe platzen: „Das kann ich Euch schon jetzt versprechen“

Bald beginnt ein echtes Highlight für Andrea Berg-Fans! Ab dem 1. Februar 2025 startet der beliebte Schlagerstar seine große Tournee „Party, Hits, Emotionen – Die Tournee 2025“ durch 21 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es sind 21 Termine und eine Zusatzshow geplant. Dabei können ihre Fans ihre Lieblingssängerin hautnah erleben und sich auf unvergessliche sowie emotionale Momente freuen!

Dass die Freude ihrer Fans sich auf einem Höhepunkt befindet, ist selbstverständlich unstrittig. Doch wie sieht es bei Andrea Berg (59) persönlich aus? Welches kuriose und überraschende Ritual gibt ihr vor ihren Konzerten noch einmal richtig Schwung? Und welche besondere Überraschung hat sie für ihre Fans geplant? Im exklusiven Interview mit Schlager.de stand Andrea Rede und Antwort.

Andrea Berg: Intensive Vorbereitung für ein unvergessliches Fanerlebnis

Am 1. Februar ist es soweit: Andrea Berg wird ihre große Tour in Wetzlar eröffnen. Dadurch eine Vielzahl ihrer heißgeliebten Fans anziehen. Selbstverständlich ist die Vorbereitung für ihre Acts sehr mühsam und erfordert enormen Einsatz. Die Schlagerikone und ihr Team arbeiten monatelang an den Details – von der Auswahl der Songs bis hin zu den aufwendigen Bühnenbildern und Choreografien.

+++ Andrea Berg überrascht ihre Fans – SO zeigt sie sich nur selten +++

Doch was wird ihre Konzerte so besonders machen? Auf diese Frage hat der Schlagerstar gleich die passende Antwort. Er beschreibt: „Es wird glitzern und wir werden es gemeinsam richtig krachen lassen – das kann ich Euch schon jetzt versprechen. Neben den Songs vom neuen Album und meiner neuen Single „Simsalabim“ dürfen natürlich auch alle großen Hits nicht auf der Setlist fehlen. Seid gespannt und lasst Euch verzaubern!“

Damit Andrea und ihr Team bei den Performances absolute Höchstleitungen bringen – und ihre Fans verzaubern zu können, darf ein überraschendes, gemeinsames Ritual niemals fehlen! Doch wie könnte das lauten? Das verrät die Schlager-Legende im „Schlager.de“-Interview.

Hier noch ein Überblick über ihre einzelnen Konzerte:

01.02.2025 Wetzlar Buderus Arena Wetzlar

06.02.2025 Salzburg Salzburgarena

07.02.2025 Graz Stadthalle Graz

08.02.2025 Wien Wiener Stadthalle

14.02.2025 Magdeburg GETEC-Arena

15.02.2025 Berlin Uber Arena

21.02.2025 Kiel Wunderino Arena

22.02.2025 Hamburg Barclays Arena

23.02.2025 Halle/Westf. OWL Arena

28.02.2025 Mannheim SAP Arena

01.03.2025 Neu-Ulm ratiopharm arena

07.03.2025 Dortmund Westfalenhalle

08.03.2025 Köln LANXESS arena

09.03.2025 Oberhausen Rudolf Weber-ARENA

14.03.2025 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER Versicherung

15.03.2025 München Olympiahalle

16.03.2025 Zürich Hallenstadion

20.03.2025 Erfurt Messe

21.03.2025 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

22.03.2025 Hannover ZAG Arena

23.03.2025 Bremen ÖVB-Arena