Andrea Berg überrascht ihre Fans – SO zeigt sie sich nur selten

Andrea Berg (58) ist eine wahre Legende der Schlagermusik. Seit Jahrzehnten ist auf sie Verlass. So begeistert die Schlagerikone ihre Fans mit einzigartigen Performances. Eigentlich sind ihre Anhänger es gewohnt, dass sie geschminkt in edlen und glänzenden Kleidern auf der Bühne überzeugt.

Nun aber zeigt sie in einem Instagram-Video eine komplett andere Facette von sich. Welchen überraschenden Look hat der Schlagerstar ausgewählt? Und wie kommt er bei ihrer großen Community an?

Andrea Berg lässt das edle Kleid im Schrank

Ganz entspannt, scheinbar in den eigenen vier Wänden im heimischen Büro, strahlt Andrea Berg in die Kamera. Dabei überzeugt sie ganz ungewohnt mit einem dunkelblauen Basic-Sweater. Doch zwei Details werden ihre Fans noch mehr überraschen! Ihre Haare sind nicht perfekt gestylt, sondern ein wenig wuschig. Darüber hinaus trägt sie eine braune, ausgesprochen große Brille mit XXL-Gläsern.

+++ Auch interessant: Beatrice Egli: Kleid zeigt mehr, als es verdeckt – „Liebe diese Einblicke“ +++

Eins steht definitiv fest: Ihr gesprochener Text zu ihren finalen Tourvorbereitungen entwickelt sich völlig zur Nebensache! Solche Einblicke sind ihre Fans überhaupt nicht gewöhnt. Daher ist auch wenig verwunderlich: Sie fühlen sich gezwungen, auf dieses Video zu reagieren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Video Andrea Berg: So sehen Fans ihren Schlager-Star Andrea Berg nur äußerst selten.

Dies zeigt sich an einer Fülle von überraschten und schwärmenden Fanreaktionen. Neben vielen vorfreudigen Konzertbesuchern lassen sich auch Anhänger erkennen, die von ihrem natürlichen Look angesprochen werden. Dennoch merken wenige ebenfalls an, dass ihr Video durch den verwendeten Filter nicht vollkommen natürlich sei.

Den meisten Fans gefällt Andrea Bergs natürlicher Look

Hier ein kleiner Auszug der Kommentare:

„Noch viel schöner mit diesem Aussehen.“

„So siehst du superspitze aus, Natur ist das schönste Make-up.“

„Mega, so schön!“

„Ja, ja, ungeschminkt, aber dann das Video mit Filter.“

„Der Filter ist echt gut.“

„Freu mich unendlich auf Köln, Zürich, Hannover & Bremen.“

„Du bist eh die Beste!“

„Wir sehen uns in Wetzlar, Köln und Oberhausen!“

Schlussendlich zeigt Andrea Berg nicht nur ihre wahre Schönheit, sondern setzt auch ein Zeichen für Authentizität. Es bleibt abzuwarten, ob sie in nächster Zeit mehr solcher authentischen Einblicke gewähren wird.