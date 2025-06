Cranger Kirmes: Besucher staunen nicht schlecht – jetzt kann es jeder sehen

Die Cranger Kirmes wirft ihre Schatten voraus, und erste Neugierige haben bereits Spannendes entdeckt. Der Kirmesplatz füllt sich langsam. Die ersten Wagen stehen auf dem Festplatz (wie DER WESTEN bereits berichtete).

Erste Schausteller wie Jan-Patrick Wolters sind bereits vor Ort und sorgen für Vorfreude. Sein großes Bayern-Festzelt wird in diesem Jahr in neuem Design erstrahlen. Was die Besucher der Cranger Kirmes dort 2025 erwartet?

Cranger Kirmes: Bayernzelt mit neuem Konzept

Bereits zwei Monate vor Beginn der Cranger Kirmes hat Wolters Teile seines Bayern-Festzeltes geliefert. Der Aufbau startet schon am Dienstag (10. Juni) – ungewöhnlich früh. Dazu sagt er gegenüber der „WAZ„: „Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit dieses Jahr.“ Die Arbeiten begannen sonst meist eine Woche später.

Das Bayern-Festzelt wird 2025 schmaler, aber länger sein. Auch ein größerer Biergarten, der erstmals neu gestaltet wird, ist geplant. Eine Band soll tagsüber spielen. Die Schanktechnik wird ausgelagert, und die Festhalle besteht dieses Jahr aus nur einem Zelt, wie die „WAZ“ berichtet. Das Bayernzelt auf der Cranger Kirmes lock in diesem Jahr wieder viele Events an. Am 1. August wird Maite Kelly die Eröffnung gestalten. Stars wie Peter Wackel und Timo von den Zipfelbuben sorgen für Partystimmung bei der Mallorca-Party „Malle dir einen“.

Countdown zur Cranger Kirmes läuft

Ab dem 9. Juli treffen die ersten Fahrgeschäfte ein. Die Vorbereitungszeit bleibt knapp: Viele Schausteller reisen direkt von der Rheinkirmes an. Wolters selbst pendelt außerdem in den kommenden Monaten zwischen Crange, Bonn und Bremen.

Besonders spannend: Wie unterscheidet sich das neue Bayern-Festzelt von der ganz großen Halle? Und welche Attraktionen sind dieses Mal überraschend früh angereist? Bereits letztes Jahr sorgte die Achterbahn „Höllenblitz“ für Aufsehen. Details dazu verrät die „WAZ“ in ihrem Artikel.

