Cranger Kirmes: Erste Bilder zeigen es – Fans perplex

Noch ist es ein bisschen hin bis der Festplatz in Herne zur Spielstätte für die größte NRW-Kirmes wird. Die Rede ist natürlich von der Cranger Kirmes. Sie hat eine große Tradition und das nicht nur im Ruhrgebiet.

Doch auch wenn die Cranger Kirmes erst Ende Juli an den Start geht, können Besucher bereits seit Freitag (30. Mai) eine erste Veränderung auf dem Festplatz sehen. Denn SIE sind eingetroffen.

Cranger Kirmes: Erste Wagen auf dem Festplatz

„Es geht los.“ Offizielle Fan-Seite für die Cranger Kirmes – Absolut Crange – ist immer auf dem neuesten Stand, was die Fortschritte bei der größten Kirmes in NRW angeht. Aktuell wird hier noch ordentlich im Hintergrund gewerkelt, doch treten bereits erst sichtbare Veränderung auf dem Festplatz auf.

Die ersten Transporter der Bayern Festhalle stehen auf dem Cranger Kirmesplatz bereit. Zwar steht die Halle noch nicht, genauso wenig wie die Tische oder die gefüllten Maßkrüge darauf. Doch die Vorfreude wächst bereits mit jedem weiteren Lkw, der in Herne eintrifft. Nicht mehr lang, dann beginnt wieder der „bayerische Wahnsinn mitten im Ruhrpott“, wie es die Fan-Page formuliert.

Vorfreude auf Cranger Kirmes wächst

Die Vorfreude ist auch bereits unter den Followern der Seite zu spüren. „Da bin ich mir sowas von sicher“, kommentiert etwa ein Nutzer aus Münster voller Euphorie. Zwar merkt der ein oder andere auch an, ob es nicht noch etwas früh sei, schließlich eröffne die Cranger Kirmes erst Ende Juli. Doch das hält offenbar niemanden davon ab, sich schon jetzt darauf zu freuen.

Wer es kaum noch erwarten kann, dürfte sich auch auf der offiziellen Seite der Cranger Kirmes über den dort beworbenen Kirmeskalender vom Leo-Club Wanne-Eickel freuen. Hier winken Gewinne für einen guten Zweck. Den Kalender kannst du an insgesamt fünf Verkaufsstellen erwerben: in der Ruhr-Apotheke, bei Wein & Spezialitäten Martina Vössing, im Ticketshop des Stadtmarketings Herne, in der Alten Drogerie Meinken und bei Blickpunkt Optik.