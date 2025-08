4 neue Fahrgeschäfte auf der Cranger Kirmes – das sind die Preise

1957 fand die erste offizielle Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes statt. Seitdem hat sich viel getan – und fast jährlich gibt es Änderungen. Auch 2025 gibt einige neue Attraktionen – darunter vier neue Fahrgeschäfte.

Am Donnerstag (31. Juli) konnten Besucher der Cranger Kirmes eine erste Testfahrt machen. DER WESTEN war auch vor Ort und hat mal einen genauen Blick auf die Preise geworfen.

DAS kosten die neuen Fahrgeschäfte auf der Cranger Kirmes

Drei der vier neuen Fahrgeschäfte tummeln sich direkt an einem Platz. Nachdem die Alpina-Achterbahn dieses Jahr in Luxemburg statt in Herne residiert, hat der Alpen Coaster von der Firma Vorlop aus Hannover den alten Stammplatz eingenommen. Die Achterbahn hat eine Fahrtstrecke von 500 Metern und bietet eine klassische Berg-und-Tal-Fahrt, enge Kurven und spritzige Abfahrten. Eine Fahrt kostet 5 Euro – ein Foto gibt es extra.

Rechts davon steht der Bayern Tower: ein Kettenflieger in bayrischer Aufmachung, der seine Fahrgäste in bis zu 90 Metern Höhe befördert und ihnen einen besonderen Rundumblick verschafft. Bei der Fahrt werden Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreicht. Kostenfaktor: 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder.

Das gab es noch nie: zwei Riesenräder

Wer schnelle Geschwindigkeiten und große Höhen nicht mag, könnte sich der Mutprobe stellen und auf eine „Fahrt zur Hölle“. So lautet der Name der neuen Geisterbahn. Die Fahrt führt über zwei Etage durch gruselig inszenierte Themenräume, die auf brandneue Animatronics und andere Überraschungseffekte auf dem neuesten Stand der Technik setzen. Zusätzlich sorgen aufwändig geschminkte Live-Akteure für echtes Gänsehaut-Feeling. Kinder zahlen 5 Euro, Erwachsene 6 Euro.

Noch mehr News:

Das letzte Fahrgeschäft wurde bis kurz vor der Eröffnung geheim gehalten. Denn in diesem Jahr stehen erstmal zwei Riesenräder auf der Cranger Kirmes. Während das „Jupiter“-Riesenrad traditionell mitten auf dem Festplatz steht, hat sich das „White Wheel“ am Eingang der Cranger Kirmes nämlich an der Hauptstraße platziert. Es ist etwas kleiner als das „Jupiter“ mit nur 38 Metern Höhe und 24 Gondeln. Für 5 Euro können Besucher in einer der Gondeln Platz nehmen – Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren müssen einen Euro weniger zahlen.