Roland Kaiser: „Kaisermania“-Spezial schockt ARD-Zuschauer – „Furchtbar“

Es ist Roland Kaisers Jahr: 2023 feiert der Schlagerstar das 20-jährige Jubiläum seiner beliebten „Kaisermania“. Die Konzertreihe am Elbufer in Dresden ist inzwischen Kult und wird von Fans auch liebevoll als „Woodstock des Schlagers“ bezeichnet. Da allerdings längst nicht jeder Fan in den Genuss einer solchen Liveshow kommt, strahlt die ARD einen Zusammenschnitt der schönsten „Kaisermania“-Momente aus.

Als das Konzert von Roland Kaiser am Samstagabend (18. März) über die Bildschirme flimmert, erschaudern die ARD-Zuschauer jedoch geradezu. Eine Dame überlegt bei diesem Anblick glatt, ob sie ihr bereits gekauftes Ticket wieder verkaufen soll.

Konzert von Roland Kaiser sorgt für gequälte Gesichter beim ARD-Publikum

Während Roland Kaiser am Abend in der Münchner Olympiahalle auf der Bühne steht, strahlt die ARD seine „Kaisermania“ aus. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Musikevents zeigt der Sender die Höhepunkte und bringt den Kaiser somit zu den Fans nach Hause. „Machen Sie es einfach so, wie die Menschen bei der ‚Kaisermania‘ – singen und feiern Sie mit“, fordert der „Santa Maria“-Sänger das TV-Publikum zu Beginn auf.

Diese Freude vergeht einigen Zuschauern allerdings bereits beim ersten Auftritt. Als sie die Live-Aufnahme von „Kurios“ zu hören bekommen, verzieht der ein oder andere schon schmerzverzerrt das Gesicht. Der Grund: die Abmischung des Tons. „Die Tontechniker schon im Bett? Klingt ja übel“, beschwert sich ein Twitter-Nutzer während der Ausstrahlung. Ein anderer pflichtet ihm bei: „Da hat ja jede Baumarkt- und Autohaus-Eröffnung mit in die Jahre gekommenen Musikern eine bessere Tonqualität als die hier in Dresden.“ Ein Problem, das sich leider durch den gesamten Abend zieht.

Roland Kaiser: ARD-Zuschauer üben Kritik – „Völlig verhunzt“

Die Stimme von Roland Kaiser ist im Vergleich zur Band und seinen Background-Sängern viel zu laut. Ein äußerst unnatürlicher Sound, bei dem die schmissigen Melodien beinah in den Hintergrund rücken. Die Stimme des 70-Jährigen wird so sehr hervorgehoben, dass er an manchen Stellen sogar schief klingt, wie ein weiterer Twitter-Nutzer bemerkt: „Das klingt ja furchtbar schräg. Gut, er singt live, aber so schlecht habe ich ihn noch nie gehört.“

Daraufhin entgegnet ein anderer Zuschauer erneut: „Liegt an der Abmischung. Völlig verhunzt.“ Die schlechte Tonqualität macht es dem Publikum nahezu unmöglich, das Konzert zu genießen. „Ist der Sound wirklich so mies? Ich war so happy, dass ich ein Ticket bekam“, sorgt sich ein Fan, der den Schlagerstar demnächst live erleben wird. „Singt er so verstimmt?“, fragt sich auch ein zweiter Nutzer. So hatte sich Roland Kaiser die Ausstrahlung sicherlich nicht vorgestellt.

Weitere News:

Die Sendung „Roland Kaiser – 20 Jahre Kaisermania“ ist am 18. März von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt worden. In der Mediathek des Senders ist die Show auch nachträglich noch abrufbar.