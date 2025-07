Florian Silbereisen macht es öffentlich – es betrifft den „Schlagerboom“

Wenn Florian Silbereisen zum Schlagerboom lädt, steht die Schlagerszene längst in den Startlöchern. Zuletzt feierte er im Sommer mit der Crème de la Crème der Branche in Kitzbühel – jetzt kehrt er zurück. Und das nicht irgendwann: An Silvester geht in München wieder die große Party los.

Zwar sind es noch einige Monate bis zum Jahresende, doch für viele Fans kann der Countdown gar nicht früh genug starten. Denn am 31. Dezember wird erneut gefeiert. Und wer live dabei sein will, sollte schnell sein.

Florian Silbereisen verkündet es

Schlagerfans können bereits die Tage zählen: Am 31. Dezember lädt Florian Silbereisen wieder zur großen Silvesterparty. Und der Ticketverkauf startet schon am Samstagmorgen, dem 12. Juli.

„Morgen um 12.00 Uhr ist es endlich so weit und wir starten den Ticket-Vorverkauf für den SILVESTER-SCHLAGERBOOOM!“, schreibt Silbereisen auf seinem Instagram-Account. Und weiter: „Am 31. Dezember 2025 feiern wir dann gemeinsam in München mit einer großen Silvesterparty-Eurovisionsnacht ins neue Jahr.“

Fans von Florian Silbereisen sind aus dem Häuschen

Dieses Jahr übertragen die Sender ARD, ORF und SRF die Schlagerparty. In der Kommentarspalte auf Instagram regt sich bereits Vorfreude. „Das schau ich mir auf jeden Fall an“, so ein User. Ein anderer ergänzt: „Endlich ist es so weit. Wie wollen gerne wieder in München dabei sein und freuen uns schon riesig.“ Und ein Dritter schreibt: „Silvester ist wieder gerettet.“

Auch in diesem Jahr dürften wohl wieder hochkarätige Gäste geladen sein. Im vergangenen Jahr feierten unter anderem Andrea Berg, DJ Ötzi oder Howard Carpendale mit Silbereisen ins neue Jahr.

Bereits im vergangenen Jahr war der „Schlagerboom“ ein echter Erfolg. Die Show bescherte der ARD eine Top-Quote, wie das Branchenfachportal „DWDL“ am Neujahrstag berichtete. Sage und schreibe 4,65 Millionen Zuschauer schalteten zu der Schlagersendung ein. Ob Silbereisen wohl in diesem Jahr wieder an diese Top-Werte anknüpfen kann?