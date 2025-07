Florian Silbereisen: Kurz nach der „Maus-Show“ herrscht Gewissheit

In der ARD hieß es am Samstagabend (5. Juli) Abschied nehmen. Wenn auch nur auf bestimmte Zeit. Esther Sedlaczek verabschiedet sich in die Baby-Pause und übergibt die Moderation der großen „Maus-Show“ an Florian Silbereisen.

Doch wie kam die vorerst letzte Ausgabe der „Maus-Show“ mit Esther Sedlaczek beim TV-Publikum an? Am Tag nach der Ausstrahlung weiß Florian Silbereisen zumindest schon mal, was ihn erwartet.

Florian Silbereisen übernimmt „Maus-Show“

Am Ende der „Maus-Show“ ist es offiziell: Esther Sedlaczek verabschiedet sich hochschwanger in die Babypause. Ihr Vertreter während der Zeit, Florian Silbereisen, übernimmt die Moderation der ARD-Sendung liebend gerne. Doch er steht auch vor einer großen Herausforderung.

Denn es gilt die starke Quote zu halten, welche die „Maus-Show“ mit Esther Sedlaczek regelmäßig einfährt. An diesem Abend konnte die ARD wieder einmal jubeln. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren insgesamt 2,29 Millionen Zuschauer dabei. Damit ließ man die Konkurrenz ganz schön alt aussehen.

Florian Silbereisen tritt in große Fußstapfen

An diesem Abend konnte die ARD locker den Tagessieg in der Primetime einfahren. RTL erreichte beispielsweise nur 1,02 Millionen Menschen mit der Sendung „Cindy aus Marzahn – 20 Jahre Pink“, was einem Marktanteil von 5,8 Prozent ausmacht. Der WDR konnte mit dem Spielfilm „Donna Leon – Ewige Jugend“ immerhin noch 1,33 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken und sich damit 7,6 Prozent Marktanteil sichern.

Sendung verpasst? In der ARD-Mediathek gibt es die „Maus-Show“ mit Florian Silbereisen nochmal zum Nachschauen im Stream.