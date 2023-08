Prinz Harry: Bittere Zurückweisung für Meghan Markle – „Vieles auf dem Prüfstand“

Wie geht es mit Prinz Harry und seiner Familie weiter? Während Meghan Markle und seine beiden Kinder Archie und Lilibet in den USA weilen, lebt der Großteil seiner Verwandten in England. Verständlich, ist sein Vater doch der König von England.

Doch seit dem sogenannten Megxit hat das Verhältnis zwischen Prinz Harry, König Charles III., Prinz William und Co. schweren Schaden genommen. Ein Schaden, der nie mehr zu kitten ist? Vielleicht doch. So heißt es aus Palastkreisen, dass Prinz Harry einen weiteren Friedensgipfel wünscht. Allerdings ohne Meghan Markle.

Fährt Prinz Harry zu Friedensgesprächen nach Schottland?

Das zumindest will die „Bild“ erfahren haben. Demnach wolle König Charles III. den Todestag seiner Mutter Elizabeth am 8. September zum Anlass nehmen, „um vieles auf den Prüfstand zu stellen“, wie ein Palast-Mitarbeiter der „Bild“ berichtete.

Dazu soll auch das Verhältnis zu Meghan und Harry gehören. Wie passend also, dass Prinz Harry im September nach Deutschland kommt. In Düsseldorf beginnen am neunten September die „Invictus Games“, zu denen auch Prinz Harry persönlich erscheinen will, schließlich ist er Schirmherr der Veranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten.

Friedensgespräch ohne Meghan und Camilla

Er wolle seine Heimreise jedoch nicht direkt nach der Veranstaltung antreten, sondern einen Zwischenstopp in Schottland machen. In Schloss Balmoral verbringt Charles seinen Sommerurlaub. Der perfekte Ort also, um in aller Ruhe zu reden. Und das ausdrücklich ohne Meghan, wie der Palastmitarbeiter sagt. „Niemand vertraut Meghan, sie wird von den Royals als großes Problem angesehen“, so die Quelle. Ebenfalls nicht dabei sein soll Camilla. Sie habe zwar ihren Wunsch geäußert, mit Harry zu sprechen. Das soll König Charles aber abgelehnt haben.

Na, dann sind wir ja mal gespannt. Vielleicht klappt es ja doch noch mit der Versöhnung und an Weihnachten sitzt die ganze Familie vereint unterm Baum.