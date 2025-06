Prinz Harry: Emotionale Botschaft! Es geht um Deutschland

„Guten Tag Deutschland!“ – Mit diesen Worten eröffnet Prinz Harry eine Videobotschaft an die Deutschen. Im gut zweiminütigen Clip würdigt der Royal die Bedeutung der Bundeswehr für Frieden und Freiheit.

Das Video entstand auf Bitte von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für den Veteranentag. Prinz Harry, fünfter in der britischen Thronfolge, erinnert dabei auch an die Invictus Games, die vor zwei Jahren in Düsseldorf stattfanden. Der Sportwettbewerb für kriegsversehrte Veteranen zählt zu seinen Herzensprojekten.

Einladung zum Nachdenken: Prinz Harrys Würdigung

Der 40-Jährige lobt die Deutschen in den höchsten Tönen. Er beschreibt ihre „Herzlichkeit, Begeisterung und unerschütterliche Unterstützung“ während der Invictus Games. Diese Erlebnisse hätten ihn „zutiefst bewegt“.

Das Video, das der britischen Zeitung „The Sun“ vorliegt, zeigt Prinz Harry mit mehreren Militärorden an seinem Anzug. Doch der Royal nutzt die Botschaft auch für einen nachdenklichen Ton.

„Beim Dienst an der Waffe gehe es nicht darum, Krieg zu verherrlichen, sondern darum, den Frieden zu schützen“, betont er. Dabei stellt er klar, dass Soldatinnen und Soldaten nicht einer „einzelnen Stimme“ folgen, sondern einem Eid gegenüber Heimaten und Prinzipien, „die uns als freie Nationen verbinden“.

Prinz Harry mahnt: Verantwortung und Frieden

Der Herzog von Sussex hebt Deutschlands Vorbildrolle bei der Erinnerungs- und Verantwortungskultur hervor. Er erklärt: „Deutschland habe der Welt gezeigt, wie Erinnerung, Verantwortung und Einheit in Stärke verwandelt werden können.“

Zudem betont er: „Eure Rolle zur Bewahrung von Frieden und Stabilität in Europa war noch nie von größerer Bedeutung.“

Prinz Harry kombiniert in seiner Botschaft Bewunderung und Mahnung und unterstreicht erneut die Relevanz von Gemeinschaft und Verantwortung – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Sein Appell ist eine kraftvolle Erinnerung an die Bedeutung von Einheit und Werten in unsicheren Zeiten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

