Nahost-Krieg im Newsblog: Erdoğan verurteilt Israel – „gesetzlose Einstellung“ ++ Iran will sich aus Atomvertrag zurückziehen

Die Spannungen im Nahen Osten nehmen jeden Tag weiter zu. Mit der Mission „Rising Lion“ hat Israel den Krieg mit dem Iran angefacht, Experten warnen vor einem Flächenbrand in der Region. Begründet wurde der „Präventivschlag“ mit der weit fortgeschrittenen Entwicklung iranischer Atomwaffen, die es zu verhindern gelte. Der Iran hat bereits mehrere Vergeltungsschläge verübt – auf beiden Seiten gibt es zahlreiche Todesopfer. Die wichtigsten Entwicklungen im Nahen Osten liest du hier im Newsblog.

Newsblog zum Krieg zwischen Israel und dem Iran

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Montag, 15 Uhr: Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan haben Israel für die jüngste Eskalation zur Verantwortung gezogen und scharf kritisiert. In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten sprach Erdoğan von einer „gesetzlosen Einstellung“. „Die Gewaltspirale, die mit den Angriffen Israels auf den Iran begann, gefährdet die Sicherheit der gesamten Region“, zitiert ihn sein Büro.

Unterdessen sorgt ein Medienbericht von „Sky News“ für Aufmerksamkeit. Demnach will sich der Iran aus dem Atomwaffensperrvertrag zurückziehen. Dieser Vertrag (1968) beinhaltet das Verbot der Verbreitung von Atomwaffen und die Verpflichtung zur atomaren Abrüstung. Anscheinend wird bereits ein Gesetzesentwurf zum Rückzug aus dem Vertrag vorbereitet.

Weitere Nachrichten:

Montag, 14.40 Uhr: Die israelische Armeeführung hat verkündet, dass die Luftwaffe am Sonntag (15. Juni) insgesamt vier iranische Geheimdienstvertreter getötet hat. Es handelt sich um den Geheimdienstchef der Revolutionsgarden, den Geheimdienstchef der Quds-Brigade und dessen Stellvertreter.

Tote und Verletzte nach Raketenschlag

Montag, 14.20 Uhr: In der Nacht auf Montag (16. Juni) gab es erneut iranische Luftangriffe auf Israel. Dabei sind mindestens drei Menschen getötet und 74 verletzt worden, heißt es vom Rettungsdienst. Getroffen wurden demnach vier Orte.

Aus dem Iran heißt es, dass bei den jüngsten Angriffen immer häufiger Hyperschallraketen eingesetzt wurden. Diese hätten eine deutlich stärkere Zerstörungskraft und würden die Luftabwehr mit einer plötzlich eintretenden dreifachen Geschwindigkeit durchdringen.

Montag, 14 Uhr: Der Krieg zwischen Israel und dem Iran ist längst zum dominierenden politischen Thema in Europa geworden. Am Sonntag (15. Juni) hat Merz mit Scheich Haitham, dem Sultan von Oman, telefoniert. Dabei dankte er dem Oman für seine Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des iranischen Atomprogramms. „Er [Merz] unterstrich, dass der Iran niemals über Atomwaffen verfügen dürfe“, heißt es in einer Mitteilung.