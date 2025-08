Trump rüstet Weißes Haus um – Hauptsache viel Gold: „Das Beste vom Besten“

Donald Trump hat Großes vor: Im Ostflügel des Weißen Hauses soll ein prunkvoller Ballsaal entstehen. Das Bauprojekt, das Trump als Vermächtnis bezeichnet, wird rund 200 Millionen Dollar kosten und privat finanziert. Ab September sollen die Arbeiten beginnen – für ein Gebäude, das Trumps Stil und Vision prägen wird.

Trump plant Ballsaal als Vermächtnisprojekt

Donald Trump will das Weiße Haus mit einem ehrgeizigen Bauprojekt erweitern. Ab September beginnt der Bau eines Ballsaals im Ostflügel. Der Saal soll Platz für 650 Gäste bieten und etwa 200 Millionen Dollar kosten. Der US-Präsident selbst und anonyme Spender finanzieren das Projekt. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärte: „Seit 150 Jahren sehnen sich Präsidenten und Mitarbeiter nach einem großen Veranstaltungsraum im Weißen Haus.“ Trump sieht den Ballsaal als sein Vermächtnis. „Es wird wunderschön sein“, sagte er bei einer Veranstaltung.

Der Ballsaal soll vom Stil her an Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida erinnern. Üppige Lüster und vergoldete Elemente werden das Design prägen. Pläne des Weißen Hauses zeigen ein Gebäude, das dem Hauptgebäude ähnlich sieht. Trump betonte bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Schottland: „Ich bin gut darin, Dinge zu bauen. Wir werden es schnell und pünktlich fertigstellen.“

US-Präsident verwandelt das Weiße Haus

Der geplante Ballsaal ist nicht die erste Veränderung, die Trump am Weißen Haus vornimmt. Der Rosengarten wird derzeit gepflastert, und der US-Präsident ließ zwei neue Fahnenmasten auf dem Rasen installieren. Der Ostflügel, wo sich der Ballsaal befinden wird, ist traditionell der Sitz der First Lady. Auch das Oval Office hat Trump bereits in einem luxuriösen Stil umgestaltet.

Trump bezeichnet den Ballsaal als Herzensprojekt. „Ich habe immer gesagt, dass ich etwas mit dem Ballsaal machen werde“, erklärte er. Für ihn ist das Gebäude nicht nur eine praktische Verbesserung, sondern ein bleibendes Vermächtnis seines Wirkens. „Es wird ein großartiges Vermächtnisprojekt sein“, so Trump.

