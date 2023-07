Prinz Harry: Große Sorge um den Royal – gerät er jetzt völlig außer Kontrolle?

Eine Schlappe nach der anderen für Prinz Harry! Bei dem 38-Jährigen und seiner Frau Meghan Markle läuft es alles andere als rosig – gerät sein Leben deswegen jetzt völlig außer Kontrolle?

Prinz Harry muss in letzter Zeit ganz schon viel einstecken. Er verklagte eine britische Zeitung wegen unrechtmäßiger Informationsbeschaffung, die Verhandlungen werden seit einigen Monaten geführt. Jedoch wies das Gericht jetzt einen Punkt in der Anklage zurück, wie das britische Boulevard-Magazin „The Sun“ berichtet. Die Aussagen des Royals wurden infrage gestellt.

Prinz Harrys Skandalbuch landet im Müll, Ärger mit Spotify-Manager

Doch das war nicht der einzige Rückschlag in der vergangenen Zeit in Prinz Harrys Leben. Ein Spotify-Manager beschimpfte seine Frau und ihn als „verdammte Betrüger“. Das Paar verlor seinen Podcast-Deal. Außerdem müssen sich die Wahl-Amerikaner in letzter Zeit ständig mit dem Gerücht herumschlagen, in ihrer Ehe würde es kriseln.

Zwar schlug Harrys Skandal-Buch „Spare“, welches seit Anfang 2023 verkauft wird, zunächst voll ein, doch der Hype ist inzwischen abgeflacht. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass das Buch bei zahlreichen Gästen im Hotel sogar im Müll landet.

Abfuhr vom mächtigsten Mann der Welt

Außerdem sollen Prinz Harry und seine Meghan im Rahmen der Beerdigung von Queen Elizabeth II. eine heftige Abfuhr kassiert haben. Sie wollten mit der Air Force One zurück in die USA fliegen – doch der Antrag wurde vom Weißen Haus abgelehnt.

„Man hat ein bisschen das Gefühl, dass Harry außer Kontrolle gerät und nicht alles in Ordnung ist. Mitglieder seiner Familie machen sich Sorgen darüber, wie es ihm geht und ob er entschlossen ist, weiterhin Rechtstreitigkeiten zu führen“, sagte eine anonyme Quelle im Bezug auf die Gerichtsschlappe gegenüber „The Sun“.