Spätestens seit ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus und dem Umzug nach Amerika sind Meghan Markle und Prinz Harry immer für eine Schlagzeile gut – und auch jetzt sorgt das Paar für Aufruhr: Die Zwei sollen von einem mächtigen Mann eine dicke Abfuhr kassiert haben.

Meghan Markle und Prinz Harry hatten nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. wohl Großes vor: Sie wollten mit der Air Force One zurück in die USA fliegen – doch der Antrag wurde vom Weißen Haus abgelehnt, wie das englische Medium „Daily Mail“ erfahren haben will.

+++Meghan Markle und Prinz Harry müssen „private Vereinbarung“ mit König Charles III. treffen+++

Wollen Meghan Markle und Prinz Harry politischen Einfluss gewinnen?

Monate zuvor war bereits First Lady Jill Biden zu Prinz Harrys Invictus Games eingeladen. Dort tauchte sie jedoch nicht auf. Der Grund: Sie fürchtete, dass sie die britischen Royals mit ihrer Teilnahme kränken würde. Das Verhältnis zwischen Meghan, Harry und dem Könighaus ist seit dem sogenannten „Megxit“ bekanntlich nicht das Beste.

+++Meghan Markle: Fiese Abfuhr von Weltstar – trotz handschriftlicher Einladung+++

Die Vermutung: Meghan und Harry wollten mit diesen Aktionen politischen Einfluss auf die USA gewinnen. Die 41-Jährige plädierte bereits öffentlich für bezahlten Familienurlaub für die Abgeordneten auf dem Capitol Hill und arbeitete hinter den Kulissen, um mit den Bidens in Kontakt zu kommen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Stellungnahme abgelehnt

Wie die „Daily Mail“ weiter erfahren haben will, probierte das Paar weitere verschiedene Methoden aus. Unter anderem soll das Präsidentenpaar ein Geschenk erhalten haben. Doch gebracht hat es nichts, denn der Antrag mit der Air Force One zu fliegen, wurde sofort verneint. „Es hätte eine solche Aufregung verursacht. Es hätte die Beziehung zum Palast und zum neuen König belastet“, so eine anonyme Quelle. Sowohl das Weiße Haus als auch der Buckingham Palast lehnten eine Stellungnahme zu dieser Geschichte ab.