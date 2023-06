Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, ist dafür bekannt, Kontakte zu den größten Stars der Welt zu haben. Doch eine aktuelle Episode zeigt, dass nicht alle von ihnen daran interessiert sind, mit der ehemaligen Schauspielerin in Verbindung zu stehen.

Quasi täglich enthüllen die Medien mit sichtlicher Schadenfreude frische Informationen über den Fehlschlag von Meghan Markles Podcast-Projekt „Archetypes“. Bill Simmons, Leiter der Abteilung Podcast-Innovation und -Monetarisierung bei Spotify, beschwerte sich hinterher über das horrende Honorar, das die Herzogin dafür eingestrichen hat. Er nannte Meghan und ihren Ehemann Prinz Harry „Betrüger“. Aktuell berichtet sogar das „Wall Street Journal“ darüber – und darüber, welcher Weltstar nichts mit diesem Projekt zu tun haben wollte.

Meghan Markle: Ein ambitioniertes Projekt mit erheblichen Kosten

Was als ein ambitioniertes Vorhaben begann, bleibt wohl hauptsächlich wegen der enormen Ausgaben in Erinnerung. Mit ihrem Podcast „Archetypes“ beabsichtigte die Herzogin, gemeinsam mit prominenten und hochrangigen Gästen über die Stereotypen zu diskutieren, die Frauen zugeschrieben werden. Angeblich soll Meghan Markle ganze 23 Millionen Dollar dafür eingestrichen und nicht abgeliefert haben.

Trotz zwölf Episoden in der ersten Staffel, in denen Meghan unter anderem mit Serena Williams, Mindy Kaling und Mariah Carey sprach, strebte die Herzogin nach weiteren prominenten Gästen für ihren Podcast. Trotz intensiver Bemühungen erhielt sie jedoch Absagen.

Meghan Markle: Taylor Swift lehnte ab

Laut dem „Wall Street Journal“ soll Meghan Markle sogar der Pop-Queen Taylor Swift einen persönlichen Brief geschrieben haben, in dem sie die Sängerin dazu einlädt, in einer Episode mitzuwirken. Swift lehnte jedoch ab und ließ die Ablehnung durch einen Mitarbeiter übermitteln.

Es scheint, als hätte die Herzogin fest damit gerechnet, dass es eine zweite Staffel ihres Podcasts geben würde. Über Monate hinweg wurden neue Episoden diskutiert, so das „Wall Street Journal“, bis Spotify den Plänen mit einer entschiedenen Ablehnung ein abruptes Ende setzte.

Meghan Markle: Schwierige Zusammenarbeit mit Netflix

Auch die Zusammenarbeit mit Netflix soll ähnlich schwierig verlaufen sein. Laut der Zeitung war man dort ebenso wie bei Spotify „unterwältigt“ von dem Mangel an Produktivität seitens der Sussexes, wie die Zeitung ausführt – ein englischer Begriff, der das genaue Gegenteil von überwältigt bezeichnet.

Mehr News:

Abschließend scheinen beide Plattformen denselben Eindruck von dem königlichen Paar gewonnen zu haben: große Ideen, aber wenig Substanz dahinter.