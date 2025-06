Prinz Harry: Klare Worte nach Meghans Skandal-Video – niemand ahnte es

Was für eine Überraschung! Zum vierten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Lilibet hat Meghan Markle (43) die Welt mit einem Video aus dem Kreißsaal sprachlos gemacht – und das im wahrsten Sinne des Wortes!

Auf Instagram teilte die Herzogin von Sussex am Mittwoch (4. Juni) ein bisher unveröffentlichtes Video, das sie und Ehemann Prinz Harry (40) wenige Stunden vor der Geburt ihrer Tochter zeigt – beim ausgelassenen „Baby Momma Dance“ von Starrkeisha. Und ja, es wurde getwerkt, was das Zeug hält! Für viele Fans ein Schock, für andere eine Bestätigung. Denn Harry hatte genau diesen Moment bereits in seiner 2023 erschienenen Autobiografie „Spare“ angedeutet.

Prinz Harry: Fast niemand ahnte es

Niemand ahnte es, als Harry in seinen Memoiren von den Minuten vor der Geburt seiner Tochter sprach. Damals schrieb der Prinz über die Geburtsstunden von Lilibet: „In diesem Raum herrschte nichts als Freude und Liebe. Wir haben gegessen und gegessen und dann den Baby-Mama-Tanz durchs Krankenzimmer aufgeführt.“

Ein Moment, den man sich bislang nur vorstellen konnte – und den man nun mit eigenen Augen sieht.

Meghan Markle lässt royale Etikette hinter sich

Meghan selbst kommentierte das Video mit den Worten: „Heute vor vier Jahren ist das passiert. Unsere beiden Kinder waren eine Woche über dem errechneten Termin und als scharfes Essen, viele Spaziergänge und Akupunktur nichts halfen, blieb uns nur noch eines übrig!“

Noch nie hat ein Royal solch intime Szenen gezeigt. Die Etikette des britischen Königshauses hat Meghan Markle also längst hinter sich gelassen.

Ob dieses Tanz-Video bei den Windsors für Begeisterung sorgt, ist fraglich. Aber eines ist sicher: Meghan Markle hat mal wieder gezeigt, dass sie nach ihrer eigenen Nase tanzt. Umso besser, dass Prinz Harry ihr dabei den Rücken stärkt.