Prinz Williams Cousine Rosie Roche ist tot: Polizei findet eine Waffe

Die Royal Family trauert um Rosie Roche, eine entfernte Cousine von Prinz William und Prinz Harry. Rosie verstarb am 14. Juli 2025 im Alter von nur 20 Jahren. Sie war die Enkeltochter des Onkels von Prinzessin Diana und somit eine Cousine zweiten Grades von Prinz William.

Die „Yorkshire Post“ würdigte Rosie in einem Nachruf als „liebliche Tochter von Hugh und Pippa“ und „unglaubliche Schwester von Archie und Agatha“. Die Familie plant eine private Beerdigung und eine spätere Trauerfeier. Rosie studierte Englische Literatur an der renommierten Universität Durham.

Trauer um Prinz Williams Cousine

Rosie wurde von ihrer Mutter und Schwester in ihrem Zuhause in Wiltshire gefunden. Die beiden wollten gerade einen Kurzurlaub beginnen. In Rosies Nähe lag eine Schusswaffe. Dieser sensible Fund wirft Fragen auf, doch die Polizei sieht laut „The Sun“ keine verdächtigen Umstände.

Das Coroner’s Court in Wiltshire prüft den Fall genau. Die Ermittlungen wurden pausiert, werden jedoch im Oktober fortgesetzt. Offiziellen Angaben zufolge schließt die Polizei die Beteiligung Dritter aus. Die Familie betont öffentlich, wie sehr Rosie „schmerzlich vermisst werden“ wird.

