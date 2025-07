Prinz William: Insider deutlich – „Er war zweifellos wütend“

Ein Friedensgipfel zwischen König Charles und Prinz Harry ebnet den Weg zur Versöhnung. Prinz Williams „verborgene Rolle“ bei diesem Treffen wurde nun enthüllt. Das ist der erste offizielle Schritt zur Heilung alter Wunden in der Königsfamilie.

Vor einigen Wochen hatte Prinz Harry die Welt noch mit der Aussage überrascht, sein Vater, der König „wolle nicht mit ihm sprechen“. Er bat gleichzeitig eindringlich um Versöhnung. Nur zwei Monate nach dem aufsehenerregenden Interview gibt es nun einen Hoffnungsschimmer. Der Palast und das Sussex-Lager haben den ersten offiziellen Schritt gemacht.

Royales Beratertreffen in London

Hochrangige Berater von König Charles und Harry trafen sich in London. Meredith Maines, Harrys Kommunikationschefin, flog aus Los Angeles ein. Sie traf Tobyn Andreae, den Kommunikationssekretär des Königs. Liam Maguire, Chef von Harrys britischem PR-Team, war ebenfalls dabei. Das Treffen fand im Club der Royal Over-Seas League statt, wie der „Mirror“ berichtet. Eine Quelle sagte der Zeitung: „Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber zum ersten Mal seit einem Jahr ist nun ein Kommunikationskanal geöffnet. Es gab keine formelle Tagesordnung, nur ein paar Drinks. Es gab Dinge, über die beide Seiten reden wollten.“

Das Team von Prinz William war nicht zum Gipfel eingeladen. Experten enthüllten jedoch Prinz Williams verborgene Rolle. Er soll hinter den Kulissen als Zukunft der Monarchie agiert haben. Obwohl Prinz William weniger zur Versöhnung neigt, war seine Unterstützung wichtig. Das Treffen hätte ohne sein „Einverständnis“ nie stattgefunden.

Keine Versöhnung ohne Prinz Williams Unterstützung

Der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams erklärte: „Der König hätte diese Schritte ohne Williams Unterstützung und Verständnis niemals unternommen. William und Catherine sind die Zukunft der Monarchie.“ Fitzwilliams fügte hinzu: „Er war zweifellos wütend über das Verhalten der Sussexes und betrachtet Harrys Verhalten zweifellos als eine Art Verrat. Berichten zufolge haben sie seit über zwei Jahren nicht mehr miteinander gesprochen.“

Der Königshausautor Phil Dampier äußerte sich ebenfalls. Er sagte: „Der König ist mehr daran interessiert, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, als William, der, wie ich glaube, nie wieder so nahe an seinem Bruder sein wird.“ Prinz Harry kehrt im September zurück. Er wird an den jährlichen WellChild-Veranstaltungen teilnehmen. Bei dieser Gelegenheit könnte er seinen Vater wiedersehen. Prinz William hat keine Pläne, seinen Bruder zu treffen.