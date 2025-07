Camilla feiert Geburtstag – Royals-Fans werden deutlich

Am Donnerstag (17. Juli) haben die britischen Royals Grund zum Feiern. Camilla feiert ihren 78. Geburtstag! Die Königin teilt anlässlich ihres Ehrentages zahlreiche Bilder von sich auf Instagram.

Daraufhin meldeten sich Tausende Royals-Fans aus der ganzen Welt bei der Frau von König Charles. Neben zahlreichen Geburtstagsgrüßen bekommen Camilla aber auch eine ganze Menge Komplimente.

Camilla veröffentlicht Portrait zum Geburtstag

Wer bei den Royals auf dem neusten Stand sein möchte, der findet alle News auf dem Instagram-Kanal der britischen Königsfamilie. Anlässlich des 78. Geburtstags werden dort am Donnerstag einige Schnappschüsse der Königin veröffentlicht.

+++ auch interessant für dich: König Charles trifft weitreichende Entscheidung: „Ganz schlechte Idee“ +++

Diese zeigen Camilla im Garten von Raymill, dem Privathaus in Wiltshire. Die Frau von König Charles strahlt mit dem dicken Klunker an ihrer Hand um die Wette. In den Kommentaren überschlagen sich die Glückwünsche förmlich. Es waren letztendlich so viele, dass die Funktion eingeschränkt wurde.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans aus aller Welt gratulieren Camilla

Viele Royals-Fans feiern Camilla an ihrem Ehrentag und lassen es sich nicht nehmen ihr via Instagram zu gratulieren. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unsere wunderbare Königin Camilla und vielen Dank für alles, was du für die Menschen in diesem Land und den Commonwealth tust“, schreibt ein Fan beispielsweise.

+++ auch spannend für dich: Geheimes Treffen enthüllt: König Charles III. und Prinz Harry – „Erster Schritt zur Versöhnung“ +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ein anderer kommentiert: „Alles Gute zum Geburtstag, Eure Majestät! Ich wünsche dir ein wirklich wunderbares und abenteuerliches neues Jahr. Und, dass man mit seinen Liebsten wunderbare Dinge erleben darf.“