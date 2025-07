Königin Camilla taucht bei Wimbledon auf – sie zieht alle Blicke auf sich

Am zehnten Turniertag von Wimbledon zog Königin Camilla alle Aufmerksamkeit auf sich. Die 77-Jährige erschien in einem weißen Sommerkleid mit exotischen Tiermotiven. Elefanten und Affen schmückten das stilvolle Outfit. Camilla verfolgte das spannende Viertelfinale in der Royal Box. Dort sah sie, wie Belinda Bencic einen starken Sieg gegen Mirra Andrejewa errang.

Noch vor Beginn des Spiels traf Camilla auf bekannte Sportgrößen. Unter anderem sprach sie mit Novak Djokovic und Billie Jean King, laut BBC-Aufnahmen. Sie nahm sich Zeit für die Gespräche und zeigte echtes Interesse. Während des Spiels saß Schauspieler Hugh Grant direkt hinter ihr. Die beiden unterhielten sich lebhaft.

Königin Camilla zeigt Nähe zum Publikum

Ihr Ehemann, König Charles III., war an diesem Tag nicht dabei. Er hatte morgens den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte verabschiedet. Das war nach einem Staatsbankett in Windsor. Die royale Familie hat eine lange Verbindung zum Turnier.

Auch Camillas Schwiegertochter Kate besucht Wimbledon regelmäßig. Im letzten Jahr überreichte Kate sogar den Siegerpokal an Carlos Alcaraz. Das war nach dem Herrenfinale. Camilla präsentierte sich erneut als volksnah und offen. Sie zeigte sich herzlich im Umgang mit Gästen und Prominenten. Ihre lockere Art kam gut an. Diese Eigenschaften sind typisch für Camilla. Ihre Natürlichkeit hebt sie bei öffentlichen Auftritten hervor.

Ihr Besuch beim Tennisklassiker wurde so nicht nur modisch, sondern auch menschlich ein Höhepunkt des Tages.

