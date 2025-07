Verbot für alle Kunden bei Rewe, Edeka & Co. – diese Produkte darfst du NICHT aufs Kassenband legen

Wer bei Rewe, Edeka & Co. einkauft, legt seine Waren immer aufs Kassenband. Doch Vorsicht: Nicht alles gehört auch dorthin. So gibt es einige Artikel, die du besser nicht auf das Band an der Kasse legen solltest.

Dazu zählen zum Beispiel bestimmte Flaschen, schwere Ware etc. Doch auch auf die Art und Weise, wie du die Produkte auf das Kassenband bei Rewe, Edeka & Co. legst, kommt es an.

Vorsicht bei schwerer Ware und Flaschen

Besonders Federweißer sollte nie auf dem Band landen. Wegen seiner unfertigen Gärung ist die Flasche nie komplett verschlossen und kann auslaufen oder explodieren, wenn sie umfällt. Auch andere Waren können Probleme darstellen. Flaschen rollen bei den ruckartigen Bewegungen oft auf dem Band hin und her. Das kann zu Schäden oder Chaos an der Kasse führen. Deshalb sollten Flaschen bei Rewe, Edeka & Co. immer parallel zum Band gelegt werden oder direkt in die Hand des Kassierers.

Auch interessant: Neues Verbot bei Rewe, Aldi und Co. – alle Kunden sind betroffen

Große Getränkekästen gehören auf keinen Fall aufs Band. Das Heben solcher schweren Kisten kann langfristige Gelenkprobleme für Kassierer verursachen, wie „T-online“ berichtet. Bei Erde oder Grillkohle droht zudem Verschmutzungsgefahr. Lose Partikel können auf dem Band landen und die Waren der nächsten Kunden verschmutzen.

Bei Rewe, Edeka & Co. für Ordnung sorgen

Ähnlich heikel sind nicht verschlossene Waschpulververpackungen, aus denen Pulver rieselt. Auch halb gegessene Lebensmittel wie Schokoriegel stellen ein Problem dar. An den Händen klebende Reste könnten andere Waren verunreinigen. Zudem darf man als Kunde Ware nicht verzehren, solange man sie nicht ordnungsgemäß bezahlt hat.

Um den Einkauf reibungslos zu erledigen, sollten Kunden darauf achten, auf welche Art sie ihre Waren aufs Band legen. Rewe, Edeka & Co. setzen auf Kunden, die rücksichtsvoll handeln und die Arbeit der Kassierer erleichtern. Ein aufmerksamer Umgang bewahrt alle vor unnötigem Stress.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.