Zoo Duisburg: Überraschung für Besucher – sie können sich auf ein echtes Highlight freuen

Was für ein freudiger Anblick im Zoo Duisburg! Der Tierpark gehört zu den beliebtesten seiner Art in NRW, lockt täglich vor allem in den Ferien etliche Besucher an. Und die können sich auf einen ganz besonderen „Gast“ freuen, den es so vorher nicht zu sehen gegeben hat. Im Klartext: Brillenbär-Jungtier Tia ist da!

Wie der Zoo Duisburg mitteilt, streift das Jungtier an der Seite seiner Mutter Huanca über die große Außenanlage. Das Weibchen ist an Heiligabend 2024 zur Welt gekommen, hat jetzt viel zu sehen und zu erleben. Schon in den ersten Tagen „draußen“ gibt Tia Gas, klettern auf meterhohe Bäume, streift durchs Unterholz, schläft im hohen Gras und tapst durch Bachläufe.

Zoo Duisburg: Überraschung für Besucher!

Besucher können sich also freuen, sie können nämlich den Nachwuchs aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlichen Handlungen beobachten. Revierleiter Mike Kirschner: „Die Aufzucht des kleinen Brillenbären läuft wie im Lehrbuch. Sie ist neugierig, aufgeschlossen und gegenüber ihrer Mutter Huanca auch etwas vorwitzig.“ In den letzten Monaten wurde die Ernährung von Jungtier Tia umgestellt.

Inzwischen ist sie frisches Gemüse, hat eine Vorliebe für Weintrauben entwickelt. Auch Honigwaben stehen bei der Bärin hoch im Kurs – bei welchem Bären auch nicht, denkt man an Winnie Puh. Doch noch immer wird der Nachwuchs gesäugt. Kirschner weiter: „Die Weibchen versorgen ihre Jungtiere bis zu einem Alter von rund zweieinhalb Lebensjahren mit Milch.

Baby-Bär geht auf Entdeckungstour

Nach den ersten Lebenswochen in der speziellen Mutter-Kind-Außenanlage ist Tia viel an der Seite von Mutter Huanca. Ab dem Spätsommer wird dann die Zusammenführung von Tia und ihrer Mutter mit Brillenbär-Männchen Pablo stattfinden. Das geschieht schrittweise. Im Idealfall sollen alle drei Tiere gemeinsam über das Areal streifen, sodass Besucher die „Bären-Familie“ als Ganzes bewundern kann.

Mehr News:

Brillenbären gehören zu den bedrohten Tierarten. Ihr Lebensraum wird immer kleiner, sie leiden unter der Jagd. Deswegen stuft die Weltnaturschutzunion IUCN den Brillenbären als „gefährdet“ ein, führt ihn auf der „Roten Liste“. Der Zoo Duisburg fördert die Arbeit von Naturschützern im Tapichalaca-Reservat in Ecuador, welches noch größer werden soll, um mehr sicheren Lebensraum für Brillenbären zu schaffen. Bleibt zu hoffen, dass das weiterhin gelingen wird…