Prinz Harry teilt emotionale Botschaft – „Es bricht mir das Herz“

Prinz Harry trat in die Fußstapfen seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, auf einer emotionalen Reise nach Angola. Der Herzog von Sussex besuchte eine Minenräumungszone, die Diana 1997 weltweit bekannt gemacht hatte.

Der britischen Zeitschrift „Mirror“ zufolge, sprach Prinz Harry als Schirmherr der „Halo Trust“-Organisation mit betroffenen Familien und brachte die anhaltende Gefahr von Landminen ins öffentliche Bewusstsein. Nach dem Besuch äußerte er sich über seine Eindrücke und formulierte einen emotionalen Appell.

Prinz Harry folgt Dianas Spuren in Angola

In Cuito Cuanavale sprach Prinz Harry mit Kindern und gab ihnen Ratschläge, um Minen zu vermeiden: „Bleib stehen, geh zurück und sag es den Älteren.“ Auf der Webseite des Herzogs und der Herzogin von Sussex wurde der Besuch als ein Schritt beschrieben, um Dianas „kraftvolles Vermächtnis“ zu ehren. Nach seinem Besuch in Mawano sagte Harry: „Als Vater von kleinen Kindern bricht es mir das Herz, unschuldige Kinder immer noch neben Minenfeldern leben und spielen zu sehen.“ Das Schicksal der Kinder in der Nähe von Minenfeldern bewegt ihn zutiefst und motiviert ihn, weiteren Schutz zu fordern.

Prinz Harry betonte die Verantwortung, künftige Generationen vor den Folgen des Krieges zu bewahren: „Wir alle haben die Pflicht, Kinder und künftige Generationen vor den Schäden des Krieges zu schützen, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit.“ Er rief zu globaler Unterstützung für Angolas Minenräumung auf: „Es geht nicht nur um Landminen, sondern darum, die letzten Wunden des Krieges zu heilen und künftigen Generationen den Frieden zu geben, den sie verdienen.“ Seit 2008 wurden mindestens 60.000 Menschen durch Landminen getötet oder verletzt. Die „Halo Trust“ beseitigte über 120.000 Minen und 100.000 Bomben in Angola.

Prinz Harrys Reise erinnert an Dianas Besuch im Jahr 1997, als sie mit Schutzanzug und Visier ein Minenfeld in Huambo betrat. Die Bilder machten das Problem der Landminen international bekannt. Trotz Fortschritten bleibt die Situation in Angola gefährlich: Über 1.000 Minenfelder sind noch nicht geräumt.

Prinz Harrys Reise nach Angola und die im Hintergrund stattfindenden Gespräche zeigen seine Bemühungen, Dianas Vermächtnis weiterzuführen. Die emotionalen Worte des Royals nach seinem Besuch gehen ans Herz.

