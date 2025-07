Liebes-Geheimnis gelüftet – mir ihr hatte Prinz William vor Kate eine Romanze

Prinz William und seine Kate bilden DAS Traumpaar von Großbritannien! Der Thronfolger und seine Frau sind bereits seit 2011 verheiratet. Doch vor der Ehe mit der 43-Jährigen hatte William die ein oder andere Romanze, die sein Herz höherschlagen ließ.

Im Sommer 2001, bevor Prinz William sein vierjähriges Studium in Schottland begann, fiel sie ihm auf der Party eines gemeinsamen Bekannten sofort auf. Arabella Musgrave war die 18-jährige Tochter des Poloclub-Managers Major Nicholas Musgrave, wie das englischsprachige Medium „Daily Mail“ berichtet.

Prinz William: so stand sein Vater zu seiner Liebelei

Die beiden tanzten und tranken bis in die frühen Morgenstunden. „Als Arabella gute Nacht sagte, schlich der Prinz leise aus dem Zimmer, um ihr nach oben zu folgen. Es war der Beginn einer leidenschaftlichen Romanze und die beiden verbrachten in diesem Sommer so viel Zeit wie möglich miteinander“, packt ein Insider aus.

Prinz Charles hatte der Romanze zugestimmt. Bei Arabellas Vater sah das jedoch anders aus. Er war nicht wirklich begeistert. Als er seine Tochter dabei erwischte, wie sie auf Williams Schoß saß und der Prinz ihren Hals küsste, sprach er laut Insiderin Katie Nicholl mit ihr.

Prinz William: So endete die Romanze mit Arabella

„Obwohl er William gernhatte, bestand er darauf, dass solche Liebesbekundungen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien“, heißt es weiterhin. Die Beziehung endete, als William nach St. Andrews ging. „William würde an der Universität neue Leute kennenlernen und Arabella konnte nicht erwarten, dass er auf sie wartete“, berichtet die Insiderin weiter.

Nun ist Prinz William mehr als glücklich mit seiner Kate Middleton. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder. Aber auch ein Royal hat eben auch vor seiner Hochzeit ein Beziehungsleben gehabt.