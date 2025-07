Prinz Harry macht Entdeckung in seinem Garten – dann muss Oprah Winfrey eingreifen

Oprah Winfrey hat kürzlich im Podcast „Let’s Talk Off Camera“ eine humorvolle Geschichte mit Prinz Harry und Herzogin Meghan geteilt. Während die Royals regelmäßig für Schlagzeilen sorgen, brachte ein tierischer Notfall in Montecito eine ganz besondere Anekdote ans Tageslicht.

Es begann harmlos genug, wie „Promiflash“ berichtet: Eine Entenmutter legte ihre Eier im Garten der Sussexes, und bald schlüpften mehrere Küken. Doch das Fehlen eines Teichs in Harrys und Meghans Garten löste eine königliche Rettungsaktion aus, die unerwartet turbulent wurde.

Prinz Harry und die Rettung der Enten

Prinzenähnlich entschloss sich Prinz Harry dazu, die Erlaubnis seiner Nachbarin Oprah einzuholen, um die Enten in ihren Garten umsiedeln zu dürfen. Dort gibt es eine geeignete Wasserstelle, die für die kleine Entenfamilie ideal ist. Der spontane Hilfsversuch von Harry und Meghan zeigt erneut, wie herzlich und tatkräftig die Sussexes sind. Doch dann entwickelte sich das Ganze zu einem unerwarteten Abenteuer.

Kaum machten sich Prinz Harry, Meghan und die Entenbabys auf den Weg, lief die Aktion aus dem Ruder. Oprah schilderte: „Wir haben ein Video. Es ist das Lustigste, was ich je gesehen habe.“ Die Entenmutter entwischte, und die Retter jagten über 30 Minuten den kleinen Wasservogel, um die Familie wieder zu vereinen.

Chaotische, aber lustige Verfolgungsjagd

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Meghan damals einen kurzen Clip der Umsiedlung, doch dieser zeigte nur die ruhige Version der Geschichte. Die entflohenen Enten und die anstrengende Verfolgungsjagd blieben vorerst verborgen. Oprah konnte die Szene später im Podcast fesselnd und humorvoll beschreiben. Die royale Nachbarschaftsszene wurde damit zum Gesprächsthema.

Die Geschichte hebt sich von den üblichen royalen Erzählungen ab. Podcast-Moderatorin Kelly Ripa scherzte abschließend: „Diese Ente wusste, was sie tat – zuerst Prinz Harry, dann Oprah.“ Mit ihrer humorvollen Erzählung bewies Oprah ihren einzigartigen Charme und gab Einblicke in das bodenständige Leben in Montecito – selbst wenn tierische Notfälle die Royals auf Trab halten.

Die Geschichte um Prinz Harry, Meghan und die Entenfamilie zeigt einmal mehr, dass auch royale Nachbarn nicht vor alltäglichen Abenteuern gefeit sind. Der Vorfall brachte einen Moment der Wärme und des Humors in das Leben von Oprah und hinterlässt eine unvergessliche Erinnerung an ihre besondere Nachbarschaft.

