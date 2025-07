Wunderland Kalkar macht es selbst öffentlich – das gab es noch nie

Das Wunderland Kalkar lockt Besucher mit zahlreichen Attraktionen. Dazu zählen beispielsweise das Riesenrad, die Achterbahn und das Karussell. Doch jetzt erwartet Besucher noch etwas völlig anderes.

Zum Volley-Wundertag am 16. August treffen große Stars und kleine Helden aufeinander. „Bist du bereit, Bälle zu pritschen, von echten Volleyball-Stars zu lernen und gemeinsam über dich hinauszuwachsen?“ heißt es auf der Website. Doch was bedeutet das für Besucher des Wunderland Kalkar?

Wunderland Kalkar verkündet es selbst

Volleyball-Profis wie Krystal Rivers und Roosa Koskelo sollen Besuchern erstmals in kleinen Gruppen zeigen, wie man die Technik verbessert und richtig Spaß am Spiel bekommt. Das Event ist allerdings nicht für alle gedacht.

+++ Passend dazu: Wunderland Kalkar verkündet es selbst – jetzt macht die Nachricht die Runde +++

„Dieses besondere Event richtet sich an Kinder von 6 bis 14 Jahren – egal ob Anfänger oder schon mit Erfahrung“, heißt es auf der Website des Wunderland Kalkar. Eltern schauen also in die Röhre. Sie können sich stattdessen ein Zuschauerticket organisieren. Doch wie viel zahlt man eigentlich für den Volley-Wundertag?

+++ Auch interessant: Wunderland Kalkar macht es offiziell – Besucher haben lange darauf gewartet +++

So teuer ist der Volley-Wundertag

Hier findest du eine Auflistung der Kosten:

Teilnehme Kinder im Alter von 6-14 Jahre: 30 Euro

Zuschauerticket: 25 Euro

Hier mehr lesen:

Für die Teilnahme am Volley-Wundertag ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Wer zu spät kommt, bekommt also im Zweifel keine Tickets mehr. „Inkludiert ist der Eintritt in den Park, ein mitreißendes und altersgerechtes Volleyball-Angebot für die Kids sowie ein All-Inklusive-Versorgungspaket bestehend aus Snacks, Getränken und Eis“, heißt es auf der Website. Alle weiteren Informationen zu dem Event findest du hier.