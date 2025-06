Meghan Markle sorgt mit Schwanger-Video für Skandal – „Unroyal“

Es sind Szenen, die ein Royal so noch nie veröffentlicht hat. Szenen, die auch das britische Königshaus selbst erstarren lassen dürften. Sie kommen von Meghan Markle und Prinz Harry, die seit dem Rückzug ihrer royalen Pflichten im Jahr 2020 ohnehin das machen, was sie wollen.

In einem Instagram-Video, das Meghan Markle selbst gepostet hat, sieht man die Herzogin von Sussex hochschwanger kurz vor der Geburt im Krankenhaus beim Twerken!

Meghan Markle teilt verwirrendes Schwanger-Video

Das Video publizierte die Frau von Prinz Harry am 4. Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter Prinzessin Lilibet. „Heute vor vier Jahren ist uns das auch passiert. Unsere beiden Kinder waren eine Woche über dem errechneten Geburtstermin. Als also scharfes Essen, viele Spaziergänge und Akupunktur nichts halfen, blieb uns nur noch eines übrig!“, schreibt Meghan Markle zum Twerking-Clip, der entsprechend vor vier Jahren am 4. Juni 2021 aufgenommen wurde. Und auch Prinz Harry hat darin offensichtlich Spaß und zeigt ein paar seiner feinsten Dance-Moves.

Bei Royal-Fans in Großbritannien sorgte das Video für Aufruhr. Ein Adelsexperte deklariert die Szenen laut dem „Express“ sogar als „unroyal“. Er sagt konkret: „Als ich das Video der hochschwangeren Meghan und Harry beim Twerking zum ersten Mal sah, dachte ich, ihr Instagram-Account sei gehackt worden und das Ganze sei eine Parodie. Es wurde offenbar vor vier Jahren in einem Kreißsaal aufgenommen“, so der Experte.

Und er fügt schockiert hinzu: „Nachdem ich das gesehen hatte, fragte ich mich: ‚Wie unroyal kann man sein?‘ Sie war definitiv nicht für eine königliche Rolle geeignet und hielt es auch nicht lange aus. Wenn man sich dieses Video ansieht, ist das kein Wunder!“

Prinz Harrys Familie wird ebenfalls nicht gerade erfreut gewesen sein, Meghan Markle in solchen Tanzposen zu sehen. Der Royal-Experte ist sich sicher: „Ich glaube, die königliche Familie wird genauso erstaunt sein wie ich!“ Noch haben sich König Charles III. und Co. nicht dazu geäußert und wenn man nach diversen anderen Skandalen des Paares urteilen kann, werden sie wohl auch diesmal eher stillschwiegen.

Kurz nach der Veröffentlichung des Videos ging der König seinen Pflichten als Monarch nach und nahm an einem öffentlichen Gottesdienst in London teil. Dort setzte er wie bereits erwartet sein Pokerface auf, in dem er laut Medienberichten während der gesamten Veranstaltung über das ganze Gesicht gestrahlt haben soll. Innerlich dürfte es aufgrund des Skandal-Videos aber in ihm gebrodelt haben.