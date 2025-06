Prinz Harry: Er hatte gar keine Möglichkeit

Prinz Harry und seine Frau Meghan entschieden sich 2020, sich von ihren königlichen Pflichten zurückzuziehen. Sie wollten mehr Privatsphäre genießen und finanziell unabhängig werden.

Die königliche Familie hoffte damals auf einen Kompromiss, um die Verbindung der Sussexes zur Monarchie aufrechtzuerhalten. Doch wie die Geschichte zeigte, kam anders.

Prinz Harry und Meghans finanzielle Pläne

Denn Prinz Harry und Meghan Markle planten in den USA ein neues Leben, das Rollen im politischen und wirtschaftlichen Bereich erlauben sollte. Der Royals-Expertin Valentine Low zufolge zerstörte diese Ambition alle Chancen auf einen sanften Übergang. Meghan wollte „selbst Geld verdienen“, was mit den „normalen Regeln für königliches Verhalten“ unvereinbar war, zitiert sie die britische „Daily Mail“.

In Diskussionen über eine Einigung wurden mehrere Modelle vorgeschlagen. Diese reichten von „einem Monat eigener Aktivitäten“ bis zu einer begrenzten Anzahl königlicher Auftritte. Die Atmosphäre war zunächst optimistisch. Die königliche Familie zeigte Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, doch finanzielle und politische Interessen verhinderten eine Lösung.

Politische Einflussnahme in den USA

Schließlich zog das Paar nach Amerika. Low meint, dass sie nur Geld verdienen wollten und unabhängig handeln mussten. Zudem strebten sie politische Freiheit an, was das königliche Protokoll klar verletzte. „In diesem Punkt gab es für die beiden Seiten keine Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen“, so die Expertin.

Die königliche Familie dürfte sich in ihrer Entscheidung spätestens dann bestätigt gesehen haben, als Meghan und Harry sich in den amerikanischen Wahlkampf einmischten. Das Paar unterstütze im Wahlkampf 2020 den demokratischen Kandidaten Joe Biden, forderte die Menschen auf, „Hassreden abzulehnen“.

