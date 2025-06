Prinz William in tiefer Trauer – Todes-Drama nach Bienenstich!

Was für ein Drama im britischen Polo-Club! Prinz Williams (42) enger Freund, der Milliardär Sunjay Kapur (†53), bricht am Donnerstag (12. Juni) beim Polo-Spiel im Guards Polo Club in Windsor zusammen. Kurz darauf ist er tot. Die Ursache? Ein fataler Bienenstich!

Sunjay Kapur, ein prominenter Name in der Poloszene, erlitt einen anaphylaktischen Schock. Eine Biene flog ihm in den Mund und stach zu, so berichten indische Medien. Einige sagen, er habe das Insekt verschluckt. Der 53-Jährige bat noch um Spielabbruch, fiel dann zu Boden und erlitt einen tödlichen Herzinfarkt.

Prinz William: Schock nach Bienenstich

Medizinische Experten warnen laut der britischen Boulevardzeitung „The Sun“: Innere Insektenstiche sind lebensgefährlich, vor allem bei unentdeckten Allergien. Die genaue Todesursache muss noch geklärt werden. Die britische Presse ist in Aufruhr. Ein solch tragischer Vorfall im Umfeld der Royals ist selten.

Kapur war nicht nur ein Freund des Prinzen, sondern auch Vorsitzender des Autoteileherstellers Sona Comstar. Das Unternehmen trauert um seinen visionären Chef. „Wir sind zutiefst betrübt über das plötzliche Ableben unseres Vorstandsvorsitzenden, Herrn Sunjay Kapur. Er war eine visionäre Führungspersönlichkeit, deren Leidenschaft, Einsicht und Engagement die Identität und den Erfolg unseres Unternehmens geprägt haben.“

Der Verlust dürfte die Royals tief treffen. Ob Prinz William persönlich Stellung zu dem Vorfall nimmt, bleibt abzuwarten.

