Prinz Harry: „Invictus Games“ in Düsseldorf in Gefahr? Stadt muss reagieren

„Die meisten Soldaten können einem nicht sagen, wie viele Tote sie auf der Liste haben. Unter Gefechtsbedingungen kommt es oft zu reichlich breit gestreutem Feuer. Doch im Zeitalter der Apaches und Laptops wurde alles, was ich tat, aufgezeichnet und zeitvermerkt. Ich konnte stets genau angeben, wie viele feindliche Kämpfer ich getötet hatte.“ Dies sind die Worte von Prinz Harry, der als Soldat in Afghanistan kämpfte. Es sind Informationen, die er in seinem Buch „Spare“ für wichtig hielt. Die ihm nun aber auch zur Zielscheibe machen könnten.

Fünfundzwanzig Menschen, so Prinz Harry im weiteren Verlauf des Textes, habe er getötet. Es sei keine Zahl, die ihm Befriedigung bereite, es sei aber auch keine Zahl, für die er sich schäme, so der Prinz weiter.

Bringt Prinz Harry die „Invictus Games“ in Gefahr?

Man spricht nicht über die Anzahl seiner Abschüsse, das ist so im Militär. Auch, weil es die eigene Sicherheit gewährleisten soll. Prinz Harry hat nun jedoch genaue Zahlen genannt und sich so zur Zielscheibe für terroristische Attacken gemacht. Von den Taliban heißt es schon, der Prinz sei ein Kriegsverbrecher. Und auch die „Invictus Games“ eine Art paralympische Sportveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten, steht fortan unter noch genauerer Beobachtung als bereits zuvor.

Von der Stadt Düsseldorf heißt es auf Nachfrage dieser Redaktion: „Die Berichterstattung über die Invictus Games haben wir zur Kenntnis genommen. Sicherheit hat bei unserer Veranstaltung oberste Priorität. Die Invictus Games haben daher ein stringentes Sicherheitskonzept, das selbstverständlich an aktuelle Entwicklungen angepasst wird. Dies geschieht in enger Abstimmung zwischen den Veranstaltern BMVg/Bundeswehr und Stadt Düsseldorf mit den Ordnungsbehörden, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsdienst und den Betreibern der Austragungsstätte.“

Die „Invictus Games“ sollen vom neunten bis zum 16. September 2023 in Düsseldorf stattfinden. Es werden Teams aus 21 Nationen teilnehmen. Auch Prinz Harry und Meghan Markle werden zu den Spielen in Düsseldorf erwartet.